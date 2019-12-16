Генконсульство КНР передало лицею Екатеринбурга оборудование для изучения китайского языка

ТАСС, 16 декабря. Генконсульство КНР в пятницу передало лицею №110 Екатеринбурга оборудование для изучения китайского языка. Новые компьютеры со специальными программами, а также уникальные методики помогут преподавателям и ученикам ресурсного центра "Россия-Китай: движение навстречу", который базируется в лицее, расширить число обучающихся и повысить качество познания китайского языка.

По словам исполняющего обязанности генконсула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, лицею подарены компьютеры, ноутбуки, экраны и принтеры. "Это жест дружбы. Дети — это наша надежда, будущее наших наций. Рады, что вы приняли нашу помощь. Мы видим, что у студентов, школьников появляется интерес, желание к изучению китайского языка и культуры, поэтому мы это поддерживаем и оказываем посильную нам помощь", - сказал он.

По словам господина Ши, у генконсульства стоит задача поддержки студентов и школьников. "В прошлом году только по линии генконсульства была организована небольшая группа с визитом в Китай.

Я думаю, что в будещем возможны туры для студентов. Надо придумать как это сделать, связаться с нашей страной и способствовать этому", - рассказал он.

Директор лицея №110 Екатеринбурга Ирина Виноградова:

— Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге передает нам оборудование, которое позволит ресурсному центру "Россия-Китай: движение навстречу" еще интереснее работать для того, чтобы все больше учеников в нашем городе и в самом лицее изучали китайский язык. Это оборудование в первую очередь позволит эффективнее работать нашим педагогам китайского языка - их у нас двое, еще двое учителей сами взялись за изучение китайского языка, чтобы потом преподавать его ребятам.

Сейчас у нас изучает китайский язык уже 80 человек, надеемся, что их станет еще больше. А постольку наш ресурсный - это большой перспективный проект, а китайский язык - это очень интересно, то, конечно оборудование нам очень поможет.

Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя:

— Отношения наших стран функционируют на очень высоком уровне. Дружба наших народов с каждым годом углубляется, и наше сотрудничество с каждым годом становится все масштабнее. Мы очень рады, что мы смогли предоставить лицею №110 небольшую помощь в виде компьютеров. Наше генконсульство с радостью готово помочь развитию преподавания китайского языка в Екатеринбурге, распространению китайской культуры в вашем городе, в Свердловской области.

Мы очень рады, что руководство лицея №110, наши ребята, наши школьники согласились принять нашу небольшую помощь. Дети - надежда нации в наших странах, они будущее нашего общего дела. И в будущем мы всегда с радостью готовы предоставлять помощь школьникам, детям. Мы хотим поддерживать постоянные контакты, регулярные связи с лицеем №110, с преподавателями и детьми. Мы готовы прилагать совместные усилия для продвижения вперед преподавания китайского языка в Екатеринбурге и Свердловской области.

Заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко

— В России есть очень хорошая традиция в канун Нового Года дарить подарки. И в этом смысле мы вам очень благодарны не только за организационную помощь, что вы всегда идете рука об руку с лицеем №110 и организационно сопровождаете этот проект, но еще и за такие подарки, которые очень важны для ребят.

Ребята, я надеюсь, благодаря оборудованию смогут связываться и в режиме телемоста, в режиме видеоконференцсвязи с носителями языка, что облегчат процесс его освоения. Мы сегодня говорим о глобальном образовании, это современный тренд, который позволяет расширить рамки любого языка, и в том числе китайского, позволяет общаться с другими народами, посещать страны и узнать много нового, что не всегда можно узнать, зная только свой собственный язык.

Мы надеемся, что это поможет вам в жизни быть успешными, работать на совместных предприятиях, получать образование в других странах, приносить пользу, возвращаться сюда - к городу и стране, где вы выросли.

О Генеральном консульстве

В юрисдикцию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край.