МТС пригласила 19 стартапов в свою четвертую акселерационную программу

МОСКВА, 17 декабря. МТС хочет повысить лояльность клиентов за счет технологических решений сторонних стартапов. Для этого провайдер отобрал 19 стартапов в свой четвертый акселератор. Это проекты из сферы клиентских и билетных сервисов, а также решения в области электронной коммерции и облачных технологий.

Через два месяца акселерации МТС запустит пилотные проекты с каждым из прошедших отбор стартапов на оплату которых направит до 9,5 млн рублей. Команды, чьи результаты пилотов будут наиболее успешны, смогут стать стратегическим партером корпорации и претендовать на инвестиции со стороны венчурного фонда МТС.

"В четвертом наборе акселератора появились новые направления – билетные и клиентские сервисы – что соответствует недавно принятой бизнес-стратегии МТС Customer Lifetime Value 2.0. Мы убеждены, что решения стартапов, которые были отобраны нами совместно с бизнес-заказчиками, повысят лояльность и степень удовлетворенности наших клиентов и, тем самым, увеличат доходность бизнеса корпорации", – сказал руководитель инновационной площадки MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Корпоративный акселератор МТС был запущен в 2018 году в структуре MTS StartUp Hub с целью поиска и внедрения открытых инноваций в экосистему компании. За два года работы через акселератор прошли 40 проектов, с которыми были запущены 36 пилотов, 15 из которых перешли в масштабирование на всю компанию МТС.