Сотрудники BIOCAD исполнят 100 желаний детей

ТАСС, 17 декабря. Сотрудники биотехнологической компании BIOCAD реализуют проект "100 дней на мечту", суть которого состоит в том, чтобы за 100 дней до Нового года исполнить 100 желаний неизлечимо больных детей, подопечных благотворительного фонда "Вера". За прошедшие 30 дней с начала старта проекта исполнено 17 самых заветных историй маленьких пациентов. Недавно к проекту присоединился фонд "Шаг навстречу".

На исполнение желаний детей с неизлечимыми заболеваниями компания решила направить фонд, выделенный на празднование новогоднего корпоративного праздника. Коллектив решение компании о замене корпоративного праздника социальным проектом поддержал, и сотрудники активно стали записываться в небольшие группы, работающие над мечтой ребенка. Из 100 желаний, которые хотят выполнить в BIOCAD до 31 декабря, 17 уже выполнены. В их реализации приняли участие 50 человек, при этом одно желание выполняет группа в составе от 5 до 15 человек.

"На мой взгляд формат корпоративного новогоднего праздника себя изжил, — комментирует решение отказаться от привычного празднования вице-президент по HR Александра Глазкова. — Мы стали думать, а что может принести действительную радость нашей команде? И поняли, что возможность дарить подарки дает людям намного большее удовольствие и радость, чем принимать подарки. Эта идея оказалась вдохновляющей не только для нас, но и наших партнеров, которые воодушевились возможностью творить праздники для больных детей и присоединились к проекту. На днях воплощать мечты вместе с нами выразили желание коллективы технологической образовательной компании Modum Lab, тренинговой речевой компании IGRO, российского агентства делового туризма Continent express и ресторанов Stroganoff group".

Первым желанием, принятым волонтерами в работу, стала мечта Валерия из Астрахани познакомиться со своим любимым блогером, а также получить ноутбук для улучшения собственного ютуб-канала. Несмотря на свою болезнь, Валерий мечтает стать известным ютубером, съездить к морю и быть полезным людям. Для фаната автомобильных гонок Евгения ребята организовали поездку в Сочи на суперкубок "Формулы-1". Женя болел за Феррари, когда же выиграл Мерседес, не расстроился, потому что, по его признанию, болел за каждого пилота на трассе. Вика из Краснодара стала принцессой организованного специально для нее грандиозного мыльного шоу.

Сейчас на установочной странице "100 дней на мечту" размещены мечты детей, к выполнению которых можно присоединиться в режиме онлайн. 14-летний Ваня из Тюмени мечтает работать в Яндексе, девятилетняя Ника из Петербурга хочет стать художником, а Леша из Петрозаводска побывать в Талви Уокко, резиденции карельского Деда Мороза. Сотрудники BIOCAD и партнеров уверены, что способны исполнить каждое такое заветное желание.

"Ребенок, который тяжело болен, все равно остается ребенком. Так же, как и его здоровым сверстникам, ему хочется играть, общаться с друзьями, смотреть мультики и, конечно, мечтать. — говорит Ирина Черножукова, руководитель проекта "Помощь детям" программы "Адресная помощь неизлечимо больным людям" фонда помощи хосписам "Вера". — Мы очень рады, что нашлись неравнодушные люди, готовые эти мечты исполнить — зажечь искры радости в сердцах детей, помочь поверить в чудо их родителям и дать им возможность почувствовать, что они не одиноки.

Фонд помощи хосписам "Вера" поддерживает семьи, в которых живут тяжелобольные дети — обеспечивает необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами к нему, помогает подобрать специализированное питание и организовать подходящий уход, а также оказывает психологическую и юридическую поддержку. Наши координаторы всегда на связи с такими семьями, и родители знают, что могут обратиться за помощью, советом или просто поговорить с ними в любое время суток. Все это, так же как и мечты. необходимо, чтобы и дети, и их близкие жили нормальной, полноценной жизнью".

О компании

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.

BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из более 45 лекарственных препаратов, 10 из которых – биологические. Более 50 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

В BIOCAD работает более 2200 человек, из которых свыше 1000 ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте, Финляндии и других странах.

О Благотворительном фонде "Вера"

Фонд помощи хосписам "Вера" — единственная в России НКО, которая занимается системной помощью неизлечимо больным взрослым и детям.

Фонд, в частности, развивает помощь неизлечимо больным детям и их близким: адресно поддерживает 300 семей в регионах, а также помогает детским хосписам и паллиативным отделениям в Москве и других городах.

Подробнее на сайте www.fondvera.ru