"Социальный конструктор Югры 3.0" завершил свою работу, став международной площадкой

ТАСС, 17 декабря. "Социальный конструктор Югры 3.0" завершил свою работу, в общей сложности в нем приняли участвовало более 1 300 человек из 60 регионов России и 11 стран. Об этом рассказали во вторник в Фонде поддержки предпринимательства Югры, который является организатором "Социального конструктора…".

По итогам мероприятия будут разработаны предложения по совершенствованию законодательной базы, касающейся развития социального предпринимательства, отметили в фонде, напомнив, что, "Социальный конструктор Югры" - это площадка для создания социальных инноваций и коммуникации между бизнесом, НКО и власти.

"Впервые форум прошел в 2016 году как региональное мероприятие. Уже в 2017 году он расширил границы до межрегионального уровня – к нему присоединились 10 субъектов Российской Федерации. В текущем году, учитывая отдаленность наших территорий и растущий интерес регионов России к форуму, было принято решение о проведении его в двух форматах: дистанционном и очном. Столь быстро растущая популярность Социального конструктора легко объяснима, поскольку Югра сейчас – фактический лидер России по развитию социального бизнеса, а остальные регионы заинтересованы в получении передового опыта", - рассказали в фонде.

"Югра уже два года подряд является лидером в вовлечении негосударственных организаций в оказание государственных услуг. Сейчас каждый одиннадцатый житель Югры получает госуслуги от частных поставщиков, - отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков. - В этом, я считаю, большая заслуга Социального конструктора. Потому что, когда на площадке без галстуков общаются власть, предприниматели, НКО, волонтеры, они вместе стратегически выстраивают инструменты и предложения. Это не просто форум, где все разговаривают, это формат нетворкинга".

Этапы работы

Первый этап работы социального конструктора прошел в онлайн формате с 1 по 10 декабря. Участники слушали видео-лекции, изучали формы господдержки социального бизнеса, знакомились и общались друг с другом. Во время экспертного конвейера эксперты федерального и международного уровня, ежечасно сменяя друг друга, делились с участниками самыми последними знаниями в сфере социального предпринимательства. Представители Фонда поддержки предпринимательства и департаментов округа рассказывали о формах поддержки социального бизнеса, существующих в Югре. Представители "Опоры России" поделились деталями законотворческой деятельности на уровне федерального законодательства. Завершился этап марафоном франшиз, на котором были представлены несколько уже работающих успешных вариантов социального бизнеса, упакованные для быстрого внедрения (всего 15 социальных бизнесов, пять из которых созданы в Югре).

"Из этих наработок впоследствии должны родиться законотворческие инициативы, которые помогут запустить глобальное развитие социального предпринимательства. Рынок очень большой – подобные услуги востребованы, - подчеркнул Сергей Стручков, добавив, что социальные предприниматели сегодня служат индикатором здоровья общества. - С одной стороны, они решают проблемы людей, с другой они вынуждены делать это экономически эффективно".

Вторым этапом стал очный форум, в рамках которого, прошли деловая игра, мозговой штурм и панельная дискуссия "Тренды развития социального сектора экономики".

"Именно здесь социальные инновации становятся реальными, подстраиваются под тот формат, который дает возможность их масштабирования, - оценила важность форума в ходе дискуссии губернатор Югры Наталья Комарова. - На полях нашего "Конструктора" формируется команда лидеров в этой сфере, что крайне приятно. Когда люди находят в себе такое умение, способность передать что-то другим, это крайне ценная находка".

Губернатор напомнила, что именно на форуме были сформированы подходы, механизмы, инструменты, с помощью которых органы власти стали передавать возможность оказания государственных и муниципальных услуг в немуниципальный сектор.

"Мы меньше всех на этом поле допустили ошибок как раз потому, что потренировались на "Конструкторе". И все ваши идеи, касающиеся развития законодательства округа, нормативного урегулирования вашей деятельности на нашей территории, и даже на уровне РФ, я обязательно поддержу и создам условия для того, чтобы они были реализованы, - обратилась к участникам форума Наталья Комарова. - Я также очень рассчитываю, что, встретившись, поработав здесь, вы друг другу поможете, еще больше напитаете себя ценным, необходимым для реализации собственных проектов. И мое пожелание – быть максимально открытыми для восприятия того, что могут делать другие".

В ходе дискуссии эксперты рассказали о существующих сложностях в освоении социальными предпринимателями законодательства.

"Вопросов больше, чем ответов. Нужна разъяснительная работа, по какому признаку можно попасть в реестр социальных предпринимателей, - заявила исполнительный директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Юлия Жигулина. - Пока даже неочевидно, для чего им туда вообще вступать. И нужно понимать, что это все-таки не отдельный список. Речь идет о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором выделен социальный бизнес. Сначала нужно войти в данный перечень, а затем добиваться этой отметки. Для чего это нужно? Чтобы иметь возможность получать поддержку. Соответствовать критериям сложно, и в целом много вопросов к трактовке понятия "социальное предпринимательство". Нужно во всем этом разобраться и приступить к наполнению реестра".

в Фонде поддержки предпринимательства Югры, напомнили, что на уровне регионов подобные списки уже ведутся. Так в Югре сегодня насчитывается порядка 800 социальных предпринимателей.

"Учитывая курс Югры на диверсификацию производства, социальное предпринимательство станет важной частью этой системы, - сказал директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис. - Суть в том, что любой новый проект, реализующийся на нашей территории, будет обеспечен соцуслугами – раз мы создаем рабочие места, семьи этих специалистов должны их получать (например, дети работников должны иметь возможность ходить в детсад, получать дополнительное образование). Для нас Социальный конструктор - элемент целой экосистемы развития бизнеса".

В завершение форума участники приняли участие в бизнес-игре "Город-сад: вместе строим будущее", по итогам которой формировали предложения по развитию социального предпринимательства на территории округа.

"Показательно отношение к наработкам с деловых игр. Если раньше все расходились практически сразу после презентации своего проекта, то теперь все фотографировали каждую его страницу, видимо всерьез рассчитывая воспользоваться этими идеями, - отметила после завершения форума председатель комиссии Общественной палаты Югры по экономическому развитию поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса, региональный представитель Фонда региональных социальных программ "Наше Будущее" Ольга Сидорова. - Другой важный момент – на предыдущих конструкторах часто встречался посыл "дайте". В этом году я четко увидела, что большинство социальных предпринимателей говорит "возьмите". Мы подошли к переломному моменту. Раньше предложение формировала власть, сейчас – сами социальные предприниматели".

"Югра – это один из лидеров социального развития и социальных инноваций. У вас шикарная профессиональная команда", - приводят в фонде слова генерального директора фонда социальных инвестиций, председателя комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России" Сергея Голубева.

О "Социальном конструкторе"

Организатором "Социального конструктора Югры 3.0" выступил Фонд поддержки предпринимательства Югры при поддержке правительства региона и фонда региональных социальных программ "Наше будущее" в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Девиз форума - масштабируем социальные инновации: от инициативы каждого до глобальных изменений.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.