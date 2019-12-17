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В Гевандхаузе Лейпцига откроют бюст Чайковского

Именно в Гевандхаузе в 1888 году успешно состоялся дебют Чайковского как дирижера – была исполнена "Первая оркестровая сюита"

Москва, 17 декабря 2019 г. 19 декабря 2019 года в одном из самых известных концертных залов Европы – Гевандхаузе Лейпцига – состоится торжественная церемония открытия бюста легендарного русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Инициатива по установлению бюста принадлежит Гевандахаузу и мэрии Лейпцига. В год проведения международного культурного проекта "Русские сезоны" администрация Лейпцига обратилась в Консульство РФ в Германии с предложением увековечить память о выдающемся русском композиторе. Именно в Гевандхаузе в 1888 году успешно состоялся дебют Чайковского как дирижера – была исполнена "Первая оркестровая сюита". При этом бюст Чайковского работы знаменитого российского скульптора Р. Р. Баха, установленный в этом зале еще в 1900 году, был утрачен во время Второй мировой войны.

Дирекция "Русских сезонов" по согласованию с Консульством РФ в Германии поддержала проект восстановления скульптуры и выделила необходимое финансирование.

"Это единственный бюст русского композитора в одном из самых выдающихся концертных залов Европы. Его установка – шаг в созидательном укреплении культурных взаимоотношений наших стран. Бюст передан в дар Гевандхаузу от Российской Федерации. Мы искренне рады, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия русской культуры", – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Скульптурный портрет композитора выполнен из бронзы и является свободной копией произведения известного русского скульптора, академика Академии художеств Роберта Робертовича Баха (1859-1933).

Бюст создан в 2019 году по заказу "Русских сезонов" в бывшей Императорской Академии художеств, ныне носящей имя Ильи Ефимовича Репина. Работа отличается выразительной лепкой, свидетельствующей о мастерстве современного художника, наделяющего широко известный исторический образ сильным характером.

Автор бюста – выпускница факультета скульптуры Академии художеств Екатерина Пильникова. Молодой мастер училась в мастерской профессора А. С. Чаркина, в творческой мастерской Г. Д. Ястребенецкого, участвовала в подготовке экспозиции в павильоне России на Венецианской биеннале в 2019 году. Екатерина Пильникова – автор бюста актера Федора Волкова в фойе Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Роберт Робертович Бах – знаковый российский скульптор, академик Петербургской Академии художеств (с 1891 года). Мастер учился на скульптурном отделении Академии, как и его отец, немец лютеранского вероисповедания Р. Г. Бах. Братья Роберта Баха также посвятили себя изобразительным искусствам и архитектуре.

19 декабря в Гевандхаузе после церемонии открытия бюста в концертном зале запланирован концерт симфонической музыки.

Возрастная категория 16+.

Место проведения:

Концертный зал Гевандхауз, Лейпциг, Augustusplatz 8, 04109 Leipzig.

Программа:

19.12.2019 – церемония открытия бюста П. И. Чайковского и концерт.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

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