Компания "Форэс" передала уральским юннатам прибор для учебы и научных исследований

ТАСС, 19 декабря. Ведущее в России предприятие по производству пропантов ООО "Форэс" передало учащимся и сотрудникам станции юных натуралистов (СЮН) в городе Асбесте Свердловской области спектрофотометр Unico КФК-3КМ, который может использоваться для научных исследований и изучения современных методов лабораторного анализа. Об этом рассказали в четверг в пресс-службе предприятия.

"Уделяя огромное внимание качеству своей продукции, – цитируют в пресс-службе слова директора Асбестовского отделения ООО "Форэс" Дмитрия Виберга, – наша компания оснащает свои производственные лаборатории самым современным и точным оборудованием. Переданный спектрофотометр несколько лет прослужил на одном из наших предприятий, пришло время заменить его. Однако исследования, которые требуют чуть меньшей точности, на нем можно успешно проводить и дальше".

Сегодня в Свердловской области работают пять станций юннатов, напомнила директор СЮН Алевтина Шашкова. Асбестовские школьники часто занимают первые места на различных конкурсах, и, по мнению педагога, новый прибор укрепит лидерство местных юннатов.

Для чего нужен спектрофотометр юннатам

Для чего необходим спектрофотометр и как с ним работать, тут же продемонстрировали ученицы лицея №9 Анастасия Столярова, Анна Мальцева и две Софии – Ширяева и Табарова. Они показали, как с помощью прибора можно определить содержание азота в почве. Землю взяли с клумбы, на которой летом – и не так хорошо, как хотелось бы, – росли петуньи. В конце опыта выяснилось, почему - азота оказалось явно недостаточно.

Сам опыт и одновременно мастер-класс для взрослых получился продолжительным. Чтобы прибор сработал точно, а итоговым данным можно было доверять, нужно правильно, по специальной методике, приготовить для него пробу. А вместе с ней – и несколько контрольных образцов, с которыми можно будет сравнить исследуемый.

Работа "по-взрослому"

В компании отметили, что прибор позволит юннатам более глубоко исследовать химический состав не только почвы, но и атмосферного воздуха и воды. С его помощью можно также определять, например, качество продуктов питания.

"Способность к работе "по-взрослому" асбестовские юннаты сполна проявили и в прошлом учебном году. Тогда в рамках новой образовательной программы "Экологический мониторинг" они фактически провели независимую экологическую экспертизу воздействия Асбестовского отделения "Форэс". Тогда еще восьмиклассницы Анна Мальцева и Анастасия Столярова отобрали 300 листьев березы и образцы почвы на разном расстоянии от предприятия. А четвертый образец почвы взяли возле автотрассы при въезде в Асбест, – отметили в пресс-службе предприятия. - Именно последняя проба, взятая вблизи автотрассы, единственная из четырех, оказалась токсичной. Это свидетельствует, заключила Анастасия Столярова, что выбросы транспорта влияют на почву гораздо сильнее, чем деятельность завода "Форэс". Щадящим, как выяснила Анна Мальцева, оказалось и влияние предприятия на состояние атмосферного воздуха за границей его санитарно-защитной зоны. Это показали исследования толщины и асимметричности березовых листьев".

В компании отметили, что весной этого года качество проведенных исследований высоко оценили сразу на трех научных конференциях и на областном экологическом форуме. А осенью, кроме того, Анастасия Столярова победила в областном конкурсе проектов "Инженер планеты".

О приборе

Спектрофотометр Unico КФК-3КМ производится в России с использованием импортных комплектующих, предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. Разработан для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. Для сохранения и обработки результатов измерений может подключаться к персональному компьютеру. Новый прибор сегодня стоит более 90 тыс. рублей.

О компании

Компания "Форэс" - лидер производства пропантов (керамические расклиниватели нефтяных скважин, материал для технологии разрыва нефтяного пласта – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие ООО "Форэс" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Пропанты по уникальной собственной технологии компания "Форэс" вместе с компаниями-партнерами выпускает с 2002 года. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.