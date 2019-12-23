Компания "Форэс" стала генеральным партнером танцевального Чемпионата мира в Екатеринбурге

ТАСС, 23 декабря. Ведущий в РФ производитель пропантов, компания "Форэс", в качестве одного из двух генеральных партнеров поддержала Чемпионат мира Всемирного танцевального Совета (WDC) по 10 танцам среди профессионалов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Состязание впервые прошло в Екатеринбурге 21 декабря в новом конгрессно-концертном зале Международного выставочного комплекса Екатеринбург-ЭКСПО.

"Наша компания и ее учредители, – отмечает исполнительный директор ООО "Форэс" Михаил Ловков, – последовательно помогают развивать на Урале отдельные направления как в спорте, так и в культуре. Но поддержать и наблюдать подобное сочетание спорта и искусства довелось впервые. Самое настоящее состязание – с болельщиками, возгласами в поддержку. И, конечно, чемпионат вновь показал, что Екатеринбург способен проводить яркие события общероссийского и мирового значения. Это, безусловно, на пользу как городу, так и всем уральцам".

О чемпионате

В десятку, в 1981 году отобранную для первого чемпионата, входят пять латиноамериканских (джайв, самба, румба, пасодобль и ча-ча-ча) и пять европейских (вальс, танго, фокстрот, квик-степ и венский вальс) танцев. Чемпионат мира среди "десяточников", как в обиходе именуются эти танцоры, проводился уже в 38-й раз. А турнир вновь созданного Европейско-Азиатского танцевального совета – впервые. Его участниками в соответствующих категориях стали любители и 14-15 летние юниоры, которые состязались в европейских и латиноамериканских танцах.

Всего на оба турнира на Урал съехались около сотни танцевальных пар из почти 20 стран с трех континентов. Предварительные туры прошли днем, а вечером состоялись полуфиналы и финалы. Несколько десятков пар – в том числе две из Екатеринбурга – группами под живую музыку, сменяя друг друга, показывали на паркете свое спортивное искусство четыре с лишним часа. Телеканал Матч-ТВ вел прямую интернет-трансляцию, а чуть позже покажет специальную передачу о чемпионате.

ЧМ в Екатеринбурге стал очередным этапом соперничества, которое в последние годы ведут в "десятке" две лидирующие пары из России и Финляндии. Чемпионы мира и Европы 2015 года и чемпионы мира 2018 года Николай Говоров и Евгения Толстая на этот раз завоевали "серебро". А чемпионы Европы 2018 и 2019 годов и серебряные медалисты ЧМ-2018 Яак Вайномаа и Тина Тулликаллио поднялись на высшую ступень пьедестала.

О партнерах

Помимо танцев и их исполнителей зрители смогли познакомиться и с генеральными партнерами чемпионата. О компании "Форэс" желающим рассказывал специально "заряженный" робот, а также фильм на видеостенде. Специальный видеоролик о компании демонстрировался и в зрительном зале.

О компании

Компания "Форэс" - лидер производства пропантов (керамические расклиниватели нефтяных скважин, материал для технологии разрыва нефтяного пласта – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие ООО "Форэс" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Пропанты по уникальной собственной технологии компания "Форэс" вместе с компаниями-партнерами выпускает с 2002 года. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.