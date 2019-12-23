В столице состоится V Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

Москва, 23 декабря. В столице пройдет V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца "Ледовая Москва. В кругу семьи". Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

Ежедневно на Поклонной горе будет проходить уникальное шоу-представление, которое развернется не только на сцене, но и на всей площадке. С 28 декабря по 12 января организаторы фестиваля готовят культурную и развлекательную программу, которая будет знакомить посетителей с самыми важными российскими достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве.

Каждый день в 15:00, 17:00 и 19:00 на основной сцене фестиваля будет проходить шоу-программа, тесно переплетенная с тематическими направлениями ледовых скульптур. Гости фестиваля станут свидетелями номера – становления нашего государства, насладятся космическим акробатическим танцем в невесомости под куполом сцены, станут свидетелями номера про исполнение детской мечты, где мальчик с девочкой, мечтавшие стать настоящими спортсменами, достигают невероятных высот и узнают, как русское искусство пришло к "Черному квадрату" Малевича.

А по вечерам ежедневно гостей фестиваля ждет зажигательный ледовый open-air под треки популярных ди-джеев ежедневно с 20:00 до 22:00.

Специальная программа готовится к Рождеству: 7 января на сцене фестиваля волхвы с востока будут прославлять родившегося Христа и дарить атмосферу рождественского чуда. А в "Ледовой Москве" появится Ледовый Вертеп.

И специально к Рождеству готовится премьерный показ второго короткометражного фильма из серии "Быть" под названием "Детское счастье" - история о взаимоотношениях родителей с ребенком и роли гаджетов в их жизни. В продолжение этой киноистории в "Ледовой Москве" будет установлена ледовая скульптура "Быть", которая является символом любящей семьи и счастливого детства. Показ семейных короткометражных фильмов из серии "Быть" в конце каждого концерта на большом экране главной сцены фестиваля становится новой доброй традицией "Ледовой Москвы".

Кроме того, ежедневно гости фестиваля будут погружаться в новогоднюю атмосферу с выступлениями уличного театра. Артисты уличного театра в светящихся костюмах устроят новогодний переполох, вовлекая посетителей в свое карнавально-клоунадное действо.

Шоу ориентировано на гостей любого возраста, кроме того, будут интерактивы с участием зрителей. Впервые в "Ледовой Москве" будут сложнопостановочные номера и нестандартные режиссерские решения. Огромное количество артистов и творческих коллективов примут участие в шоу-представлении: танцоры, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты.

Время работы: с 11:30 до 22:30.

Дни работы: с 28 декабря по 12 января.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

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