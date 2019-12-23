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Реализация проекта по строительству моста в Сургутском районе запланирована на 2021 год

Решение принято в ходе рабочей встречи в Москве губернатора Югры Натальи Комаровой и замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова
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© Пресс-служба Министерства транспорта РФ

ТАСС, 23 декабря. Реализация проекта по строительству моста в Сургутском районе запланирована на 2021 год. Об этом сообщили в Фонде развития Югры по итогам рабочей встречи в Москве губернатора Югры Натальи Комаровой и замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова.

Стороны обсудили вопрос реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Обь в районе Сургутского района. Новый мост планируется расположить восточнее эксплуатируемого.

В ходе встречи Наталья Комарова отметила социально-экономическую значимость проекта не только для региона, но и для страны в целом. Новый объект является частью перспективного федерального транспортного коридора "Москва – Тюмень – Сургут – Салехард" в рамках формирующихся транспортных коридоров "Арктика – Азия" и "Северный транспортный коридор". Она добавила, что рассмотрение вопроса о строительстве данного мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе обозначено в поручении президента РФ Владимира Путина.

Участники встречи договорились о создании рабочей группы по реализации проекта с 2021 года.

Необходимость создания второго мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе продиктована превышением интенсивности движения по транспортному коридору "Салехард – Сургут – Тюмень" в несколько раз проектных характеристик существующего моста.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство объекта. Проектированием занимается автор Крымского моста – компания "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург".

Во встрече принимали участие также председатель национального центра государственно-частного партнерства Павел Селезнев, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок и генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

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