Благотворительный ледовый городок открылся у парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ледовый городок с новогодними представлениями для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Екатеринбурге на территории перед парком "Россия - моя история". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

"На территории у парка "Россия - моя история" 23 декабря заработал сказочный ледовый городок. Среди гостей новогодних представлений парка будут дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из социально-реабилитационных центров; дети из многодетных и социально незащищенных семей; дети с ограниченными возможностями здоровья. Организатором елок выступил благотворительный фонд Русской медной компании", - говорится в сообщении.

В городке пройдут камерные мероприятия, каждое из которых рассчитано на 100 зрителей. Благотворительные праздники продлятся до 7 января.

"Концепция "ледового городка" перекликается с концепцией парка "Россия - моя история": это будет настоящий русский лес с живыми хвойными деревьями, снеговиками, веселыми и ласковыми собаками хаски, с русским духом и колоритом - и все это в центре уральского мегаполиса", - говорится в сообщении. Уточнятся, что в городке будут установлены уникальные ледовые фигуры и конструкции.

"Парк "Россия - моя история" - национальный проект, он посвящен истории нашей страны с древнейших времен и до наших дней, включает региональный контент. Первый комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже появились филиалы в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале и других городах.

О Группе РМК

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее состав входят горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд т, запасы меди - более 12 млн т. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. т медных катодов и 235 тыс. т медной катанки.