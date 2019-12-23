Названы лауреаты конкурса "Молодые лидеры Рунета"

Москва, 23 декабря. В декабре, в рамках традиционной церемонии вручения "Премии Рунета" , были награждены лауреаты конкурса "Молодые лидеры Рунета". Победителями состязания, по результатам общественного голосования, стали 25 специалистов в возрасте до 35 лет. Они представляют digital-агентства и IT-подразделения известных компаний, таких как "Лаборатория Касперского", "Родина", "СМИ2", "Телеканал 360", а также собственные "цифровые" стартапы.

РАЭК в честь символичной даты - 25-летия домена .RU - впервые запустила конкурс, призванный привлечь внимание к тем, кто способствует развитию отрасли. К участию в конкурсе допускались юноши и девушки в возрасте до 35 лет, которые руководят digital-командами не менее чем из трех человек, реализовали громкие проекты в маркетинге, дизайне, разработке, в контентном наполнении в интернете и признаны экспертным сообществом.

На звание молодых лидеров Рунета претендовали более 300 человек из разных регионов страны. Через отборочный этап прошли 146 номинантов. Народным онлайн-голосованием, которое завершилось 10 декабря, были определены победители.

Победителями конкурса стали 25 специалистов. Десять из них признаны победителями среди представителей digital-агентств. Это разработчики Даниил Самойлов, Богдан Одарченко, дизайнер Владимир Белоусов, менеджеры Нана Куликова и Иван Шумилов, специалисты в интернет-маркетинге Роман Виас, Василий Богданов, Антон Моисеенко. Также наград удостоены признанные лучшими в контенте и поддержке Максим Кобзев и Анастасия Староверова.

Девять человек стали лучшими в номинации "Продукт/Сервис": Даниил Савчук, Василий Смердов, Дмитрий Сергеев, Олег Мансуров, Анатолий Ошмановский, Нарина Хачиян, Игорь Пестрецов, Меруерт Исмаилова и Кирилл Александров.

Блогер Ольга Кабузан названа лидером мнений в номинации от TikTok. Еще пять интернет-специалистов отмечены оргкомитетом конкурса в спецноминациях: Саркис Цатурян, Алексей Панжин, Дарья Пенчилова, Игорь Малинин, Александр Ильин.

"Мы искренне поздравляем победителей конкурса "Молодые лидеры Рунета"! Очень рады, что конкурс получил отклик в IT-сообществе.Огромное количество участников соревновались за почетное звание лидера в своей области. Каждый показал себя достойным соперником, настоящим профессионалом. Именно за такими лидерами стоит будущее Рунета!" - заявил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Партнерами конкурса выступили: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, "Лаборатория Касперского", социальная сеть TikTok, Skyeng, "Ростелеком", российская рекомендательная социальная сеть медиахолдинга E-generator "МирТесен", онлайн университет "Нетология", "Технопарк в сфере высоких технологий IТ-парк Казань", "Хабрахабр", "Мой круг" - карьерный сервис для IТ-специалистов", факультет УИТС университета ВГУИТ, "Сергиевские куранты", медиагруппа "Патриот", ТАСС, Spark, Sostav, Rusbase, SEOnews, Федеральное Агентство Новостей, Nation News, "Политика сегодня", "Экономика Сегодня", "СМИ2".

Проект реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 16+.

О конкурсе