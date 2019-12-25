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В Сургутском районе в 2019 году из аварийных домов расселили 1655 жителей

Глава района Андрей Трубецкой рассказал о решении самого острого вопроса – жилищного
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© Отдел информполитики и аналитической работы Управления администрации Сургутского района

ТАСС, 25 декабря. В Сургутском районе в 2019 году из аварийных домов расселили 1655 жителей, им было предоставлено 533 квартиры, общая площадь расселенного жилья в аварийных домах составила 33,6 тыс. кв. м. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой по итогам встречи с журналистами.

"Жилищный вопрос - самый острый вопрос для Сургутского района. У нас 467 тыс. кв. м непригодного жилья. Это 21% окружной цифры (по Ханты-Мансийскому автономному округу – прим. ТАСС). Но мы стараемся справляться. По итогам 2019 года нам есть, чем гордиться. В этом году на эти цели при поддержке правительства Югры направили 1,570 млрд рублей. Это более 500 квартир. Цифра значимая — один из лучших показателей за всю историю района. В прошлом году было 1,8 млрд, но это с учетом расселения балков", - рассказал глава журналистам.

Он отметил, что балочная программа была полностью завершена в 2018 году, в 2019-м продолжили разбираться с аварийным жильем. "На сегодня предоставили жителям аварийных домов 533 квартиры, в которые переселились 1655 человек. Расселили в этом году 33,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Это несопоставимо с тем, что осталось, а это более 440 тыс. квадратов непригодного и 220 тыс. аварийного жилья, но для каждого, кто переехал из "деревяшки" в квартиру, это огромное достижение", - рассказал Трубецкой.

Глава напомнил, что 2019-й стал годом активной работы с общественниками, которые отстаивают интересы жителей аварийного фонда. "Вместе с "Семьями Югры" пытаемся решить проблему с доплатами, которые должны собственники при переселении в новое капитальное жилье. Дело в том, что не все имеют возможность выплатить разницу между аварийным и капитальным жильем. Мы подготовили изменения и направили их в прокуратуру. К сожалению, из прокуратуры получен отрицательный ответ", - отметил Андрей Трубецкой, добавив, что эта работа будет продолжена в 2020 году. "В то же время в муниципальную программу льготников ввели еще 10 категорий. Для них убрали первоначальный взнос, увеличили срок для рассрочки платежей, разрешили использовать материнский капитал. Остальным категориям снизили первоначальный взнос с 20 до 10%", - рассказал глава.

"Помогли решить еще одну проблему. У многих жителей их аварийное жилье было заложено. Разработали возможность гражданам переселяться, меняя предмет залога на капитальное жилье", - отметил в своем аккаунте Трубецкой. Также он сообщил, что в течение года на 130 участников сократили очередь многодетных семей, состоящих в списках на предоставление земельного участка для индивидуального строительства. В очереди осталось 166 семей, а изначально было свыше 900.

"Продолжаем строить дома. Более 56 тыс. кв. м появится в 2020 году на Белом Яру, Солнечном, Лянторе, Барсово и Угуте. Земельные участки уже сформированы. Пройдет совсем немного времени, и у нас в районе начнутся очередные новоселья", - рассказал Трубецкой.

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