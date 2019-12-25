Ртутный цех "Усольехимпрома" в Иркутской области ликвидируют в рамках нацпроекта

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Проект ликвидации цеха ртутного производства ОАО "Усольехимпром" в Иркутской области будет включен в федеральный проект "Чистая страна" на 2020 год. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного правительства по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года, начало работ запланировано на 2020 год. Стоимость реализации мероприятия составляет 1,257 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства. Крупный очаг ртутного загрязнения остался на территории завода после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсичными веществами.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".