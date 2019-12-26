Полуфинал конкурса "Лидеры России" посетят почти 150 свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Жители Свердловской области вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Всего в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников, из которых 143 человека из Свердловской области, что позволило области войти в ТОП-10 регионов по количеству участников, приглашенных в полуфинал, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" в четверг.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

"Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству участников, приглашенных в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020", 143 участника из Свердловской области приглашены в полуфинал конкурса – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году на конкурс "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

"По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей восьми зарубежных стран. По шесть участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии", – приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Четвертого октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. Дистанционный этап конкурса начался 28 октября.

В очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте. Суперфинал конкурса намечен на конец марта.