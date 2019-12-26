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Под Красноярском впервые прошли огневые испытания частного ракетного двигателя

Данный двигатель - уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя "Сибирь", предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг
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Описание
© ООО "Национальная космическая компания"
© ООО "Национальная космическая компания"

Москва, 26 декабря. Под Красноярском прошли огневые испытания ракетного реактивного двигателя. "Национальная космическая компания" - сибирская компания, занимающаяся развитием частной космонавтики в России, - совместно с "Лин Индастриал" (российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты) на специально оборудованном полигоне испытала жидкостный ракетный двигатель, напечатанный на 3D принтере. Огневые испытания – один из важных этапов разработки и запуска легкой ракеты-носителя "Сибирь" российскими частными космическими компаниями.

Двигатель, прошедший огневые испытания, — уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя "Сибирь", предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг. Соглашение "Лин Индастриал" и "Национальной космической компании" о сотрудничестве в области создания легкой космической ракеты было подписано в июне этого года. Совместная работа двух компаний над разработкой и запуском ракеты-носителя "Сибирь" — важный этап развития частной космонавтики в России. В самых амбициозных планах  - запустить "Сибирь" к 2022 году. Это грандиозный и смелый проект по меркам российской частной космонавтики. 

Как объясняет генеральный директор ООО "Национальная космическая компания" Максим Куликов, ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, создан целиком, монолитно, без каких-либо пазов и сочленений. "Двигатель у нас полностью напечатан на 3D принтере. Насколько я знаю, мы первые в России, кто это сделал. Это технология позволяет сделать двигательную установку дешевле и легче аналогов, созданных по "классической" технологии. Важно еще сказать, что огромным преимуществом 3D печати является отсутствие сварных швов, возможных слабых мест любого двигателя", - рассказывает руководитель компании. Сам двигатель сделан из инконеля, с водяным охлаждением. Этот материал выдерживает температуру до 2000 градусов.  

Наглядно оценить достижение инженерной мысли смогли студенты и преподаватели профильных специальностей. Важно, что студенты профильных специальностей имеют возможность поучаствовать в реальных полевых испытаниях настоящего ракетного двигателя, который видели только в учебных пособиях. 

Профессора кафедры летательных аппаратов СибГУ им М.Ф. Решетнева также высоко оценили достижения сибирской космической компании, отметив, что "Национальная космическая компания" существует всего один год, но подобные мероприятия – настоящий прорыв в развитии частной космонавтики в стране.

Двигатель продолжат тестировать и, при необходимости, дорабатывать. Вновь его запустят уже в апреле 2020 года.

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