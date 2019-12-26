Красноярские ученые получат 120 млн рублей на фундаментальные исследования

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярские научные коллективы получат в течение двух лет 120 млн рублей на фундаментальные исследования, в том числе в интересах инвесторов комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь". Об этом в четверг сообщила пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири.

Средства будут выделены по итогам конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), краевым правительством и работающими в регионе компаниями.

"Научные коллективы в течение двух лет получат средства в размере 120 млн рублей на проведение исследований от РФФИ, Красноярского краевого фонда науки и индустриальных партнеров. Финансирование одного проекта составит до 6 млн рублей в год. Срок реализации одного проекта - два года. Исследования направлены на решение фундаментальных научных задач, но имеют прикладное значение, их результаты будут применены для повышения эффективности действующих и будущих производств", - говорится в сообщении.

В числе прочих поддержку получат четыре проекта по заказам инвесторов КИП. Речь идет о технологиях переработки алюминия, методах геологической разведки, создании институциональной инфраструктуры и повышении эффективности энергетики. По оценке гендиректора корпорации Сергея Ладыженко, научно-образовательный комплекс Красноярского края, Хакасии и Тувы обладает мощным потенциалом, который может быть использован для прорывных разработок.

Врио ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев отметил, что проекты, отобранные в результате конкурса, войдут в число базовых планируемого научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь".

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.