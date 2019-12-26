{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Красноярские ученые получат 120 млн рублей на фундаментальные исследования

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярские научные коллективы получат в течение двух лет 120 млн рублей на фундаментальные исследования, в том числе в интересах инвесторов комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь". Об этом в четверг сообщила пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири.

Средства будут выделены по итогам конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), краевым правительством и работающими в регионе компаниями.

"Научные коллективы в течение двух лет получат средства в размере 120 млн рублей на проведение исследований от РФФИ, Красноярского краевого фонда науки и индустриальных партнеров. Финансирование одного проекта составит до 6 млн рублей в год. Срок реализации одного проекта - два года. Исследования направлены на решение фундаментальных научных задач, но имеют прикладное значение, их результаты будут применены для повышения эффективности действующих и будущих производств", - говорится в сообщении.

В числе прочих поддержку получат четыре проекта по заказам инвесторов КИП. Речь идет о технологиях переработки алюминия, методах геологической разведки, создании институциональной инфраструктуры и повышении эффективности энергетики. По оценке гендиректора корпорации Сергея Ладыженко, научно-образовательный комплекс Красноярского края, Хакасии и Тувы обладает мощным потенциалом, который может быть использован для прорывных разработок.

Врио ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев отметил, что проекты, отобранные в результате конкурса, войдут в число базовых планируемого научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь".

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Реклама на ТАСС
"Наше Радио" провело традиционную благотворительную акцию "Стань Дедом Морозом!"
В рамках акции ведущие радиостанции приехали с подарками в тверской "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС