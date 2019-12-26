Минэкономразвития Прикамья: число экспортирующих компаний МСБ в регионе будет удвоено

Пермский край сегодня является одним из самых индустриально-насыщенных регионов России, в котором работают крупные компании, конкурирующие на мировых рынках, и в который не боятся приходить новые инвесторы. Активно развиваются, наращивают темпы производства и экспорта и пермские компании, в числе которых "Промобот" и "ИТ Профессиональные Решения", ставшие лауреатами всероссийской премии "Экспортер года". При этом в регионе выстроено взаимодействие между наукой, образованием и промышленностью, что должно способствовать успешному созданию и работе одного из пяти первых научно-образовательных центров мирового уровня. О том, как скажется на регионе и бизнесе отказ от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), какие меры поддержки для муниципалитетов предусмотрены региональным правительством, и о промежуточных итогах реализации в крае национальных проектов рассказал в интервью ТАСС министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.

— Как вы оцениваете предварительные итоги экономического развития Пермского края в этом году? Какова динамика привлечения инвестиций?

— Итоги года еще не подведены, но по итогам девяти месяцев 2019 года уже можно сказать, что в крае отмечен рост инвестиций в основной капитал. Этого удалось достичь благодаря успешной реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края. Объем инвестиций составил более 139,5 млрд рублей или 12,1% к уровню за аналогичный период 2018 года, в сопоставимых ценах.

— За счет чего произошел рост?

— Около 77% от общего объема инвестиций - это предприятия промышленного сектора. Они работают над 78 новыми проектами с прогнозным объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей. В результате их реализации к 2025 году будут созданы 10 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.

Сейчас в регионе реализуется 17 специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) на сумму 483,6 млрд рублей и 28 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 416,6 млрд рублей. Крупнейшие СПИКи были заключены в химической отрасли - лидирующей в экономике Пермского края – это четыре проекта ПАО "Уралкалий" и столько же ПАО "Метафракс". Наиболее крупные инвестиционные проекты, получившие статус приоритетных, представлены в калийной промышленности - это проекты, реализуемые ООО "ЕвроХим-УКК" и ЗАО "Верхнекамская калийная компания".

Крупные инвестпроекты в Прикамье также реализуются в машиностроении, целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии, строительстве социальных и коммерческих объектов, индустриальных парков.

— Какие из этих проектов получили статус приоритетных недавно?

— В ноябре статус "приоритетного" получил проект строительства цементного завода в городе Чусовой (АО "Карьер") и модернизации производства бутиловых спиртов (АО "Сибур-Химпром"). В декабре этот статус был присвоен проекту по строительству социального жилья, который реализует АО "Корпорация развития Пермского края".

В планах на следующий год – увеличить число проектов в нефтедобывающей, химической и лесопромышленной отраслях. Также особое внимание планируем уделить инвестпроектам в сфере услуг: аквапарку, конгрессно-выставочному центру, новым многофункциональным центрам с гостиницами.

Отмечу, что мы ожидает рост экспорта услуг из региона благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Так, для развития экспорта образования строится кампус для иностранных студентов площадью 14 га, объект рассчитан на 6 тыс. студентов. Предполагается, что после запуска этих объектов, по сравнению с текущим уровнем, в два раза вырастет экспорт образовательных услуг.

— Говоря в целом о национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", каких результатов удалось достичь в 2019 году и до 2024 года какие задачи определены основными?

— Пермский край среди всех регионов России уже занимает 14-е место. Только за первые восемь месяцев года – с января по август – экспорт из Прикамья составил $3,49 млрд, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Про планы по увеличению экспорта образовательных услуг мы уже говорили, а если говорить о развитии туристического экспорта, то нарастить его объемы должны помочь уже запущенные в крае проекты строительства в Перми отелей международного уровня, конгресс-центра. Можно отметить, что в регионе также развивается инфраструктура этнографических комплексов и горнолыжных комплексов, реализуется крупный инвестпроект "Пермь-300". Ожидается, что в совокупности эти проекты дадут прирост на уровне 70% по экспорту туристических услуг.

— Малый и средний бизнес насколько активное участие принимает в реализации нацпроекта по экспорту?

— Пока экспорт продукции субъектов малого и среднего бизнеса составляет порядка $200 млн – это всего 5,2% от объема несырьевого экспорта края. Поэтому перед нами стоит задача удвоения числа экспортирующих компаний малого бизнеса.

И здесь очень важно создать набор инструментов, чтобы наши предприятия могли "выстрелить" на зарубежных рынках. Такие механизмы есть. Например, успешно работает краевой Центр поддержки экспорта. Через него реализуются новые проекты поддержки бизнеса – продвижения компаний по каналам электронной торговли, субсидиям на сертификацию товаров под требования зарубежных рынков, продвижения через новую цифровую платформу РЭЦ, через экспортный коучинг. Кроме того, у нас запущен региональный экспортный акселератор, его модель основана на одной из лучших мировых практик – европейской программе EU Gateway. И, конечно же, регион проводит регулярные бизнес-миссии и участвует в ведущих мировых выставочных мероприятиях, развивает долгосрочные партнерские отношения с Германией и другими странами Европы, с ОАЭ, Японией, Китаем.

— Другим национальным проектом – "Наука" – Пермский край определен как пилотный регион по созданию научно-образовательных центров (НОЦ). Как строится взаимодействие с промышленниками и начата ли работа с вузами по открытию новых специальностей под потребности НОЦ?

— Взаимодействие между наукой, образованием и промышленностью в Пермском крае уже выстроено, поэтому НОЦ должен сконцентрировать все имеющиеся ресурсы и компетенции и стать драйвером для дальнейшего развития сложившегося сотрудничества.

Основная задача центра – обеспечить промышленность и бизнес российскими технологиями, созданными отечественной наукой и поддержанными кадрами, в нашем случае – своими кадрами, подготовленными в Пермском крае. Это позволит кардинально изменить динамику развития региона, а талантливой молодежи даст перспективы развития в своей стране и регионе.

Особенность пермского НОЦ в том, что в регионе уже работают компании мирового уровня, которые не просто предъявляют спрос на технологии, созданные в Пермском крае, но и требуют от них высокого качества. Поэтому цели нацпроекта будут достигаться за счет повышения качества образования и взаимодействия с крупным бизнесом. Уже сейчас в Прикамье студенты могут участвовать в исследовательских проектах, проходить практику на предприятиях, которые внедряют эти технологии. Благодаря этому меняется их подход и взгляд, они определяются с тем, что хотят делать, а главное, понимают, какие высокие требования эти компании предъявляют.

— Как вы оцениваете итоги проведенной в этом году налоговой политики?

— В этом году проведена масштабная работа по совершенствованию налогового законодательства Пермского края, направленная на выравнивание условий налогообложения, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, недопущение резкого изменения налоговой нагрузки, поддержку малого предпринимательства, обеспечение справедливого налогообложения коммерческой недвижимости.

Во-первых, продолжена работа по созданию эффективной системы налоговых льгот. Результатом стала отмена безадресных и невостребованных льгот. Наряду с этим введены новые льготы по налогу на имущество организаций, направленные на повышение туристической и деловой привлекательности Пермского края, поддержку малого бизнеса.

Во-вторых, путем информирования о преимуществах своевременной уплаты налогов удалось повысить сознательность населения в этом отношении: досудебное погашение задолженности увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом, собираемость имущественных налогов возросла на 14%.

Во-третьих, проведена реформа практически всех режимов налогообложения малого и среднего бизнеса в Пермском крае. На этом вопросе остановлюсь более детально.

— С 2020 года в крае будут внедрены различные нововведения: в частности, по ЕНВД и в части налога на профессиональный доход. Как вы оцениваете последствия их внедрения?

— Данный налоговый режим (ЕНВД – единый налог на вмененный доход – прим. ТАСС) будет отменен по всей России с 2021 года. На сегодняшний день он принципиально не актуален, морально устарел, не имеет ограничений по выручке - одинаковую налоговую нагрузку сейчас имеют предприятия с разным масштабом бизнеса, что нарушает принципы справедливой конкуренции.

Муниципальные образования, взявшие дополнительный год на адаптацию и отменившие ЕНВД досрочно, будут в течении двух лет (2020-2021 годы) получать двойную компенсацию из регионального бюджета в размере выпадающих доходов после отмены ЕНВД. Для 44 территорий Пермского края, принявших решение об отмене ЕНВД с 1 января 2020 года, сумма компенсации из регионального бюджета на 2021-2022 годы составит 4,116 млрд рублей.

Также в течение этого года - для более комфортного перехода предпринимателей на иные налоговые режимы - проделана большая работа по корректировке действующих размеров налоговых ставок и условий применения специальных налоговых режимов (ПСН и УСН).

В 2020 году мы планируем тщательно анализировать положение малого и среднего бизнеса и, если будет необходимо, сразу оперативно реагировать на запросы предпринимателей. В частности, от предпринимательского сообщества поступили многочисленные обращения о невозможности вычета из налогооблагаемой базы расходов, понесенных в период применения ЕНВД, при переходе с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения "Доходы минус расходы". Как результат, по инициативе Пермского края с группой депутатов Государственной Думы внесен законопроект (№ 862653-7 "О внесении изменения в статью 346-25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"), предусматривающий решение данной проблемы.