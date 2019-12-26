"Наше Радио" провело традиционную благотворительную акцию "Стань Дедом Морозом!"

Москва, 26 декабря. Ранним утром ведущие "НАШЕго Радио" Таня Борисова и Дмитрий Ленский отправились с миссией "Дедов Морозов" в "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в город Тверь.

Подарки, которые собирали НАШИ радиослушатели со всех уголков страны, помогли разгрузить сами подростки из детского дома, уложив их под праздничную елку. Раздача именных подарков началась без долгих речей. Конструкторы, наручные часы, набор хозяйственных инструментов, футбольный мяч, плюшевая акула, куклы и много-много еще игрушек попали в руки детишек. Подаренные Фондом Валентина Серова мольберты и краски ребята взяли, пообещав быстро вырасти и стать настоящими художниками.

Визит в Конаковский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики оказался для всех очень эмоциональным. Для малышей воспитатели выбрали из изобилия подарков только самые желанные. Палатка с "мультгероями" стала настоящим хитом. В нее забрались почти все дети. Остальные вместе Таней и Дмитрием принялись собирать игрушечный супермаркет. За 30 минут НАШИ ведущие так успели привыкнуть к маленьким друзьям, что расстаться с ними было уже сложно. Они пообещали приехать в следующем году к детишкам на утренник.

В течение месяца в рамках ежегодной благотворительной акции "Стань Дедом Морозом!" слушатели "НАШЕго Радио" выбирали письмо на сайте радиостанции и понравившийся подарок для конкретного малыша. После именной подарок доставлялся в офис радиостанции и ожидал своего вручения ребенку. Благодаря "Дедам Морозам" со всей России каждый ребенок получил именно тот подарок, который просил на Новый год. Всего в благотворительной акции приняли участие более 300 человек.