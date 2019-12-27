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Надеждинский металлургический завод запустил эффективную электростанцию на Урале

Мощность мини-ТЭЦ, запущенной на предприятии-партнере УГМК в режиме испытаний, составляет почти 25 МВт
Описание
© УГМК

ТАСС, 27 декабря. На Надеждинском металлургическом заводе (предприятие-партнер УГМК) запустили в режиме испытаний мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт. Как сообщают в пресс-службе УГМК, этот объект по ряду показателей можно считать уникальным. В компактном корпусе (5530 кв. м) размещено оборудование, вырабатывающее шесть энергетических продуктов. Мини-ТЭЦ утилизирует доменный газ и использует современные экологически чистые технологии.  

Поздравить коллектив с завершением строительства в Серов прибыли директор по энергетике УГМК Владимир Нечитайлов и генеральный директор ООО "Штарк энерджи Серов" Сергей Дзюбенко.

"При постоянном росте цен на энергоресурсы запуск мини-ТЭЦ является важным событием. Все больше крупных предприятий, промышленных холдингов идут по пути строительства собственных объектов генерации", - сказал директор по энергетике УГМК Владимир Нечитайлов. - Это выгодно не только с точки зрения надежности и гарантированной обеспеченности своих потребителей, но и с точки зрения экономики. Вводимый сегодня объект призван решить целый ряд производственных вопросов".

Новая ТЭЦ заменит электростанцию, отметившую в этом году 125-летие. Без учета электросталеплавильного производства станция будет на 100% обеспечивать потребности завода в тепловой энергии и на 80% – в электрической энергии. Дополнительно к выработке электрической энергии 24,9 мВт на мини-ТЭЦ будет производиться пар 13 атм. для технологических нужд предприятия, пар 2,2 атм. для отопления, горячая вода для отопления, деаэрированная вода для установок испарительного охлаждения промышленного оборудования и химочищенная вода для подпитки тепловой сети предприятия и выработки пара.

"Такого количества продуктов, как на этой мини-ТЭЦ, вы не найдете ни на одной другой станции не только на территории бывшего союза, но, я думаю, и в мире, - отметил генеральный директор ООО "Штарк энерджи Серов" Сергей Дзюбенко. – Уникальность станции еще и в том, что мы используем доменный газ как вторичный ресурс предприятия для выработки электроэнергии, при этом рост электрического КПД на доменном газе поднимется с 17% до 24%, рост общего КПД с 88% до 94%. По многим показателям это самая технологичная и энергоэффективная электростанция на Урале. И это во многом благодаря тому, что УГМК активно использует самые передовые технологии в любой из сфер своей деятельности.

В пресс-службе напомнили, что ПАО "Надеждинский металлургический завод" и ГК "Штарк" заключили договор на строительство мини-электростанции мощностью 24,9 МВт в декабре 2016 года. Инвестором, проектировщиком, генподрядчиком и оператором станции выступает группа компаний "Штарк". Проект реализуется по схеме ВОТ-контракта (Build-Operate-Transfer), которая предполагает стопроцентное финансирование строительства объекта со стороны ГК "Штарк" и его дальнейшую передачу в аренду Надеждинскому металлургическому заводу на срок 12 лет. Далее станция будет передана по остаточной стоимости в собственность предприятия.

Для ГК "Штарк" это уже второй подобный проект. Первая мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт для электроснабжения и теплоснабжения потребителей на территории ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (г. Ревда Свердловской области) была запущена в 2014 году и доказала свою эффективность.

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