Росконгресс и "Электрификация" подписали дорожную карту о реализации проекта SAPE

Москва, 31 декабря. В рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве по развитию эффективного и долгосрочного сотрудничества, заключенного на ПМЭФ в 2018 году, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор АО "Электрификация" Владимир Затынайко обсудили план совместной подготовки XI Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда "SAPE 2020 – Комплексная безопасность труда" и подписали соответствующую дорожную карту.

Как отметил Александр Стуглев, подписанная дорожная карта расширяет перечень стратегических направлений, поддерживаемых фондом. Директор Фонда Росконгресс выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и проведении совместного мероприятия на высочайшем уровне уже в 2020 году.

Взаимодействие между сторонами рассчитано на долгосрочную перспективу. Планируется, что в 2021 году мероприятие пройдет в обновленном глобальном формате, о чем стороны объявят дополнительно. Будут реализованы задачи по расширению позиций SAPE в качестве ведущей отраслевой площадки международного уровня в России. У участников выставки появятся новые возможности по расширению деловых связей и продвижению своих компаний.

"За 10 лет успешного развития выставка SAPE доказала свою значимость в сфере охраны труда. Сегодня выставка выходит на качественно новый уровень. Совместно с Фондом Росконгресс, крупнейшим организатором международных конгрессно-выставочных мероприятий с участием глав государств, мы сможем реализовывать самые амбициозные планы. Мы объединяем усилия во имя будущих успехов", – констатирует Владимир Затынайко, генеральный директор АО "Электрификация", компании-организатора SAPE.

Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда "SAPE 2020 – Комплексная безопасность труда" пройдет в 11-й раз. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи с 7 по 10 апреля 2020 года. Ежегодно в выставке участвуют свыше 150 российских и зарубежных компаний из 19 стран мира, представляющих новейшие разработки и актуальные решения в области обеспечения охраны труда, индивидуальной и коллективной защиты.

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