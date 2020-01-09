{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Началось голосование на Всероссийском конкурсе рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!"

На самый масштабный в РФ конкурс изобразительного искусства среди детей с инвалидностью принято 3252 работ из 69 регионов

ТАСС, 9 января. Накануне Нового года началось голосование на этапе Всероссийского конкурса рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!" (0+). Как сообщают организаторы, на конкурс принято 3252 работ от детей-инвалидов из 69 регионов России. На данный момент это самый масштабный российский конкурс в сфере изобразительного искусства среди детей с инвалидностью.

О конкурсе

Конкурс направлен на поддержку детей-инвалидов и интеграцию их в общество, в созидательную деятельность; выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей, на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Для такого ребенка рисование - это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли.

Прием работ на конкурс проходил с 1 июля по 1 ноября 2019 года. На сайте ямогуярисую.рф представлены работы в трех возрастных группах: от 2 до 6 лет - 374 человека; от 7 до 12 лет - 1645 человек; от 13 до 18 лет - 1233 человека.

Работы оцениваются 16-ю членами жюри, а также происходит онлайн-голосование на сайте ямогуярисую.рф.   

Интернет-голосование завершится 20 января 2020 года. Три работы, набравшие наибольшее количество голосов войдут в число победителей конкурса.

"Организаторы конкурса будут рады, если участники голосования заходят отметить своими призами и наградами авторов рисунков, которые им особенно понравились", - отметили в оргкомитете.

Об организаторах

Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", министерства социальной политики Свердловской области, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, министерства социальной политики Свердловской области,  Уральского регионального информационного центра ТАСС.

Реклама на ТАСС
Росконгресс и "Электрификация" подписали дорожную карту о реализации проекта SAPE
XI Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда "SAPE 2020 – Комплексная безопасность труда" пройдет в Сочи с 7 по 10 апреля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС