Началось голосование на Всероссийском конкурсе рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!"

ТАСС, 9 января. Накануне Нового года началось голосование на этапе Всероссийского конкурса рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!" (0+). Как сообщают организаторы, на конкурс принято 3252 работ от детей-инвалидов из 69 регионов России. На данный момент это самый масштабный российский конкурс в сфере изобразительного искусства среди детей с инвалидностью.

О конкурсе

Конкурс направлен на поддержку детей-инвалидов и интеграцию их в общество, в созидательную деятельность; выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей, на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Для такого ребенка рисование - это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли.

Прием работ на конкурс проходил с 1 июля по 1 ноября 2019 года. На сайте ямогуярисую.рф представлены работы в трех возрастных группах: от 2 до 6 лет - 374 человека; от 7 до 12 лет - 1645 человек; от 13 до 18 лет - 1233 человека.

Работы оцениваются 16-ю членами жюри, а также происходит онлайн-голосование на сайте ямогуярисую.рф.

Интернет-голосование завершится 20 января 2020 года. Три работы, набравшие наибольшее количество голосов войдут в число победителей конкурса.

"Организаторы конкурса будут рады, если участники голосования заходят отметить своими призами и наградами авторов рисунков, которые им особенно понравились", - отметили в оргкомитете.

Об организаторах



Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", министерства социальной политики Свердловской области, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, министерства социальной политики Свердловской области, Уральского регионального информационного центра ТАСС.