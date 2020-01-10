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Фестиваль "Ледовая Москва" завершает работу 12 января

Тема мероприятия - "Великие Русские Достижения"
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

Москва, 10 января. Юбилейный V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца "Ледовая Москва" подходит к концу: 11 и 12 января есть последняя возможность посетить мероприятие. Организаторы фестиваля: Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

Александр Ковтунец: "Не пропустите возможность в выходные провести время со своей семьей в праздничной волшебной атмосфере нашего фестиваля. Только у нас можно почувствовать настоящую зиму, русские развлечения и лед с множеством ледовых горок!"

В этот раз тема V Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва" – "Великие Русские Достижения". На фестивале представлены изо льда самые яркие символы и собирательные образы великих русских достижений, совершенных в разные временные эпохи в науке, медицине, культуре, ратных подвигах, истории, спорте, космосе.

Одной из самых популярных ледовых скульптур является композиция, посвященная космосу, в которой переплелись главные фигуры космических достижений России: Юрий Гагарин, взлетающая ввысь ракета с крылатой фразой Юрия Алексеевича "Поехали!", Белка и Стрелка.

Уникальные ледовые объекты в трех закрытых музейных ледовых комплексах не страшатся изменчивой московской погоды и радуют посетителей первозданной красотой. А в теплом музейном комплексе "Космос" одними из любимых песочных скульптур стали герои знаменитого советского мультфильма "Тайна третьей планеты". Самая большая ледовая скульптура на площадке – 50-метровый московский Кремль в центре площади.

Только на фестивале "Ледовая Москва" ежедневно при любой погоде в этом сезоне работали ледовые горки. Такое большое количество разнообразных ледовых горок в новогодние каникулы москвичи и гости столицы могут увидеть только в "Ледовой Москве".

На основной сцене фестиваля 11 и 12 января в 15:00, 17:00 и 19:00 пройдет шоу-программа, тесно переплетенная с тематическими направлениями ледовых скульптур. Гости фестиваля станут свидетелями становления российского государства, насладятся космическим акробатическим танцем в невесомости под куполом сцены и узнают, как из черного квадрата Малевича может появиться все русское искусство. В этом году на сцене фестиваля будет множество сложнопостановочных номеров, нестандартных режиссерских решений, огромное количество артистов и творческих коллективов. 

Продолжаются премьерные кинопоказы под открытым небом второго короткометражного фильма из серии "Быть" под названием "Детское счастье". Ежедневно после шоу-программы можно увидеть трогательную историю о взаимоотношениях родителей с ребенком и роли гаджетов в их жизни.

Артисты уличного театра в светящихся костюмах устоят новогодний переполох, вовлекая посетителей в свое карнавально-клоунадное действо. По вечерам гостей фестиваля ежедневно ждет ледовый open-air под треки популярных диджеев с 20:00 до 22:00. 

Информационные партнеры проекта: ТАСС, радио "Русский Хит", телеканал "НТВ", Межгосударственная телерадиокомпания "МИР", соцсеть "Одноклассники", "Онлайн-кинотеатр ivi".

Возрастная категория 0+. 

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