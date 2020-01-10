"Инфофорум-2020" пройдет в Москве 30-31 января

Москва, 10 января. Центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности - Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2020" - пройдет 30-31 января в здании правительства Москвы на Новом Арбате, 36.

Большой "Инфофорум" проводится уже в 22-й раз и является одним из самых представительных и авторитетных мероприятий, посвященных вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Ожидается, что в работе "Инфофорума-2020" примут участие более 1500 делегатов практически из всех регионов Российской Федерации, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, ведущих российских и международных IТ-компаний, образовательных и научных центров.

"Инфофорум-2020" откроется 30 января пленарным заседанием: "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества и цифровой экономики". Также в двухдневной программе "Инфофорума-2020" 12 тематических заседаний, выставочная экспозиция "Информационная безопасность граждан, бизнеса и государства", награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и конкурса студентов и молодых специалистов "Инфофорум – Новое поколение".

Главные темы "Инфофорума-2020"

- Информационная безопасность как основа построения цифровой экономики;

- ГЕОП и ИБ. От концепции создания Государственной единой облачной платформы к реализации;

- Критическая информационная инфраструктура. Вопросов не становится меньше;

- Цифровая личность. Человек и закон в цифровую эпоху;

- Интернет. Настройки безопасности для пользователя, бизнеса, государства;

- 5G в России. Когда, сколько, для чего, зачем?

- Что новенького в IT? Что из прорывных технологий можно использовать уже в 2020-м? Обзоры и разборы с позиции безопасности;

- Умная среда. Город и регион как защищенные интеллектуальные системы;

- Искусственный интеллект. Новый вызов и новый инструмент безопасности.

Организаторы "Инфофорума-2020": Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, Ассоциация Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум".

Электронная регистрация и программа: здесь.

Контактный тел.: (499) 678-80-93.

По вопросам партнерского и индивидуального участия: partner@infoforum.ru

По общим вопросам: com@infoforum.ru

Для информационных партнеров и СМИ: media@infoforum.ru

Об организаторе

Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" проводится с 2001 года. Ежегодно мероприятия "Инфофорума" в России и за рубежом посещают более 5 тыс. специалистов. Подробнее по ссылке.

Возрастная категория 16+.