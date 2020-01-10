Дополнительная выручка Калининской АЭС в 2019 году составила более 3,6 млрд рублей

ТАСС, 10 января. В 2019 году энергоблоки Калининской АЭС выработали 31,03 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 104,5%. Сверхплановая выработка к концу года составила более 1,3 млрд кВтч. При этом дополнительная выручка превысила 3,6 млрд рублей.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) атомной станции по итогам 2019 года составил 88,58% (при плане 84,76%).

За прошедший год в Объединенную энергосистему Центра отпущено 29,39 млрд кВтч электроэнергии. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составляет более 83%.

Калининская АЭС вошла в число российских атомных станций, внесших наибольший вклад в производство электроэнергии в 2019 году. Атомная станция произвела около 15% от всего объема выработанной электроэнергии на АЭС Концерна "Росэнергоатом", совокупная выработка которых составила свыше 208,8 млрд кВтч.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.