Франция принимает "Русские сезоны-2020"

Москва, 10 января. В Париже 16 и 17 января пройдут открывающие мероприятия международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции.

Пресс-конференция по случаю старта "Русских сезонов" во Франции состоится 17 января в 10:30. К участию в мероприятии приглашены: министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, художественный руководитель Государственного театра наций (Москва), народный артист Российской Федерации Евгений Миронов, художественный руководитель парижского Театра Одеон, французский режиссер, сценограф, переводчик, кавалер ордена Почетного легиона и кавалер ордена Искусств и литературы Франции Стефан Брауншвейг, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Мешков, представитель французской стороны.

В Театре Одеон 16 января в 20:00 пройдет открытие международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции. Государственный театр наций представит публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. Главные роли исполнят Евгений Миронов (Войницкий), Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков), Анатолий Белый (Астров).

Премьера спектакля состоялась в Москве в сентябре 2019 года в рамках XIX Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". На счету Брауншвейга десятки работ по произведениям классиков мировой драматургии (Шекспир, Расин, Брехт, Ибсен), но к Чехову у него особое отношение. Во Франции режиссер ставил "Чайку", "Три сестры" и "Вишневый сад", а "Дядя Ваня" стал его первой постановкой в России.

Ключ к постановке "Дяди Вани" – экологическая тема, которая волнует весь мир. Чеховский Астров, молодой врач, оказался провидцем – больше ста лет назад его волновала проблема неконтролируемой вырубки лесов.

"Мне важно войти этим спектаклем в общую экологическую повестку, ведь климат драматически меняется. Если в Москве летом стоит невыносимая жара, то в Африке еще хуже. Поэтому население африканских стран перемещается в другие климатические зоны, в том числе в Европу, и это уже миграционная и экономическая проблема. Чем больше мы разрушаем климат, тем к более глобальной катастрофе это ведет. У меня нет готовых рецептов, как исправить ситуацию, но надо будоражить умы, совесть, сознание всего человечества", – говорит Стефан Брауншвейг.

Представители российских и французских СМИ приглашаются принять участие в пресс-конференции 17 января, посвященной открытию ежегодного международного проекта "Русские сезоны" во Франции.

Аккредитация СМИ на мероприятия обязательна и проводится пресс-службой международного культурного проекта "Русские сезоны" по адресу media@russianseasons.org. Аккредитация считается действительной только после подтверждения пресс-службой проекта.

Место проведения пресс-конференции (17 января): Торговое представительство Российской Федерации во Французской Республике, 49 rue de la Faisanderie Paris 75116.

Место проведения торжественной церемонии открытия и спектакля "Дядя Ваня" (16 января): Театр Одеон, Place de l'Odéon, Paris 75006.

Возрастная категория 16+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org