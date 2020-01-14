V Новогодний фестиваль "Ледовая Москва" завершил свою работу

Москва, 14 января. Юбилейный V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе по традиции стал одним из самых ярких событий новогодней Москвы.

Фестиваль открылся 28 декабря 2019 года и продолжил работу до 12 января 2020 года. За период работы его посетило более 1 млн человек. Всего за прошедшие годы его посетило более 5,5 млн человек.

Организаторы фестиваля: Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

Автор фестиваля, президент Общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец отметил: "Ледовая Москва" – уникальный проект. Мы надеемся, что фестиваль подарил всем своим гостям настоящую радость – радость возвращения в детство, радость ожидания чуда в новогодние праздники, радость быть со своими родными и близкими. Новогодние праздники закончились, но приятные воспоминания, красоту и счастливое ощущение, заряд энергии мы пронесем через весь наступивший год. А "Ледовая Москва" обязательно вернется в следующем году!"

В этом году темой фестиваля стали "Великие русские достижения" – самые яркие символы и собирательные образы великих русских достижений, совершенных в разные временные эпохи, разделенные на семь направлений: семья, наука, культура, ратные подвиги, история, спорт, космос.

В новогодние каникулы программа фестиваля была особенно насыщенной и яркой, тесно переплетенной с тематическими направлениями ледовых скульптур: становление российского государства, космический акробатический танец в невесомости под куполом сцены, поход Суворова через Альпы. В этом году на сцене фестиваля было множество сложнопостановочных номеров, нестандартных режиссерских решений, огромное количество артистов и творческих коллективов: танцоры, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты. В проекте было задействовано более 200 артистов и аниматоров.

Кроме того, на площадке работали парк старинных русских забав "Закрутиха" и уличный театр "Черный квадрат", аниматоры в ярких тематических костюмах.

Для строительства "волшебной страны" было привезено более 3,5 тыс. т природного льда из чистейших северных озер Свердловска и Архангельска. Со льдом работали 170 скульпторов из всех уголков России.

Из него были построены знаковые символы великих достижений: паровоз Транссибирской магистрали, первый фрегат петровской эпохи "Штандарт", сцена из Куликовской битвы, один из самых больших соборов русской православной церкви – Храм Христа Спасителя, Большой театр, Юрий Гагарин и многое другое.

В "Ледовой Москве" были построены уникальные музейные комплексы, Наука, История и Космос, единственные в Москве. Внутри шатров – интерактивные ледовые скульптуры, переплетающиеся с театрализованным представлением. Одной из любимейших композиций стала ледовая коммунальная квартира эпохи СССР, где каждый мог узнать интерьер своих родителей, бабушек и дедушек. Главная изюминка – это космический теплый шатер, где расположились песочные скульптуры героев советского мультфильма "Тайна третьей планеты", Станция "МИР" и "Луноход – 1".

Пятидесятиметровый Кремль с каскадом ледовых горок традиционно стал центральным объектом "Ледовой Москвы". А одним из самых любимых объектов посетителей стал Ледовый Вертеп.

По вечерам ежедневно проходил ледовый open-air под треки популярных диджеев в антураже сверкающего льда и огней.

Один из подарков "Ледовой Москвы" к Рождеству – премьера короткометражного фильма "Детское счастье" из серии "Быть" в конце каждой шоу-программы. Это вторая режиссерская работа автора фестиваля "Ледовая Москва", актера, продюсера Александра Ковтунца. Это трогательная история о взаимоотношениях родителей с ребенком и роли гаджетов в их жизни.

V Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" - крупнейший ледовый фестиваль Европы с шоу-программой.

Информационные партнеры проекта: ТАСС, Радио "Русский Хит", телеканал "НТВ", Межгосударственная телерадиокомпания "МИР", соцсеть "Одноклассники", "Онлайн-кинотеатр ivi".

Возрастная категория 0+.