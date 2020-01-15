{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МТС запустила облачный сервис для быстрого внедрения бизнес-приложений

Крупный бизнес из ритейла, промышленности и финансов сможет вдвое сократить время и затраты на запуск IТ-решений
Описание
© Пресс-служба МТС

Москва, 15 января. МТС объявила о запуске нового облачного сервиса, который позволит российскому бизнесу в разы быстрее разрабатывать, внедрять и масштабировать IТ-решения. Сервис предоставляется собственным облачным провайдером #CloudMTS и представляет собой платформу для быстрого запуска бизнес-приложений и клиентских сервисов.

Провайдер рассчитывает на спрос среди представителей крупного бизнеса из финансового сектора, онлайн-ритейла и промышленности. Банки, например, получат возможность быстрее запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга. Промышленные предприятия смогут сократить издержки и упростить администрирование приложений бизнес-аналитики. Финтех-компании смогут быстрее обновлять свои решения, сводя к минимуму время их простоя.

По словам директора облачного провайдера Олега Мотовилова, сервис Containerum Managed Kubernetes примерно вдвое сокращает время и затраты на запуск IТ-решений, повышая конкурентоспособность российского бизнеса. "Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг. Мы видим большие перспективы в этом направлении. По нашим прогнозам, этот сегмент облачного рынка в ближайшие несколько лет будет расти минимум на 35% ежегодно, что выше темпов роста рынка облаков в целом", – комментирует Мотовилов.

Если при традиционном подходе IТ-сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой, то использование контейнерных технологий позволяет объединять все необходимые компоненты для создания и запуска приложений в одном месте – контейнере. Это позволяет не тратить время на адаптацию IТ-решений к новому окружению.

Ранее провайдер объявлял о старте закрытого тестирования услуги. Подобные сервисы не являются новыми для рынка. На данный момент несколько отечественных провайдеров оказывают услуги по управлению контейнерными приложениями в облаке. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что объем российского рынка облачных услуг к 2022 году превысит 155 млрд рублей.

Реклама на ТАСС
ХI Гайдаровский форум соберет более 14,7 тыс. участников
Среди них 600 спикеров из более чем 30 стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС