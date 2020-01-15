МТС запустила облачный сервис для быстрого внедрения бизнес-приложений

Москва, 15 января. МТС объявила о запуске нового облачного сервиса, который позволит российскому бизнесу в разы быстрее разрабатывать, внедрять и масштабировать IТ-решения. Сервис предоставляется собственным облачным провайдером #CloudMTS и представляет собой платформу для быстрого запуска бизнес-приложений и клиентских сервисов.

Провайдер рассчитывает на спрос среди представителей крупного бизнеса из финансового сектора, онлайн-ритейла и промышленности. Банки, например, получат возможность быстрее запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга. Промышленные предприятия смогут сократить издержки и упростить администрирование приложений бизнес-аналитики. Финтех-компании смогут быстрее обновлять свои решения, сводя к минимуму время их простоя.

По словам директора облачного провайдера Олега Мотовилова, сервис Containerum Managed Kubernetes примерно вдвое сокращает время и затраты на запуск IТ-решений, повышая конкурентоспособность российского бизнеса. "Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг. Мы видим большие перспективы в этом направлении. По нашим прогнозам, этот сегмент облачного рынка в ближайшие несколько лет будет расти минимум на 35% ежегодно, что выше темпов роста рынка облаков в целом", – комментирует Мотовилов.

Если при традиционном подходе IТ-сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой, то использование контейнерных технологий позволяет объединять все необходимые компоненты для создания и запуска приложений в одном месте – контейнере. Это позволяет не тратить время на адаптацию IТ-решений к новому окружению.

Ранее провайдер объявлял о старте закрытого тестирования услуги. Подобные сервисы не являются новыми для рынка. На данный момент несколько отечественных провайдеров оказывают услуги по управлению контейнерными приложениями в облаке. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что объем российского рынка облачных услуг к 2022 году превысит 155 млрд рублей.