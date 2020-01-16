Выручка ГК ФСК в 2019 году составила 116,54 млрд рублей

Москва, 16 января. Эксперты ГК ФСК подвели итоги года, проанализировав основные показатели деятельности компании. Годовой объем реализации жилья по итогам 2019 года составил 517,4 тыс. кв. м, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Выручка компании в 2019 году относительно показателей прошлого года выросла на 4% и составила 116,54 млрд рублей.

Объем введенной компанией недвижимости по итогам 2019 года составляет 845 682 тыс. кв. м, с учетом показателей "Первого ДСК" — 1 556 403 кв. м, из них 710 721 кв. м пришлось на объем коммерческого подряда и городского заказа по жилью. Консолидированный показатель ГК ФСК по вводу жилья вырос за год на 19,7%.

Средний бюджет реализованной квартиры в московских проектах ГК ФСК в 2019 году составил 7,27 млн рублей, в проектах Северо-Западного региона — 3,6 млн рублей. Средняя стоимость кв. метра в проданных объектах зафиксирована на уровне 137,5 тыс. и 93 тыс. рублей соответственно.

"Вопреки прогнозам, рынок мягко перешел на проектное финансирование. Нам удалось избежать резкого скачка цен и падения спроса, — охарактеризовал итоги 2019 года для компании президент ГК ФСК Владимир Воронин. — 2019 год для нас оказался довольно успешным: мы улучшили свои показатели по выручке в сравнении с 2018 годом и сформировали хороший задел на следующий год. В 2020 году мы планируем вывести на рынок пять новых проектов, четыре из которых находятся в Москве, а также закрыть сделку по приобретению Воскресенского домостроительного комбината".

Аналитики компании отметили, что за год в структуре продаж незначительно выросла доля покупок со 100% оплатой, достигнув к декабрю 2019 года уровня в 25%. Доли ипотечных сделок и сделок с рассрочкой за год существенно не изменились, оказавшись по итогам года на уровне, соответственно, 70% и 5% от всего объема продаж.