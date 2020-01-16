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Выручка ГК ФСК в 2019 году составила 116,54 млрд рублей

Консолидированный показатель компании по вводу жилья вырос за год на 19,7%

Москва, 16 января. Эксперты ГК ФСК подвели итоги года, проанализировав основные показатели деятельности компании. Годовой объем реализации жилья по итогам 2019 года составил 517,4 тыс. кв. м, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Выручка компании в 2019 году относительно показателей прошлого года выросла на 4% и составила 116,54 млрд рублей.

Объем введенной компанией недвижимости по итогам 2019 года составляет 845 682 тыс. кв. м, с учетом показателей "Первого ДСК" — 1 556 403 кв. м, из них 710 721 кв. м пришлось на объем коммерческого подряда и городского заказа по жилью. Консолидированный показатель ГК ФСК по вводу жилья вырос за год на 19,7%.

Средний бюджет реализованной квартиры в московских проектах ГК ФСК в 2019 году составил 7,27 млн рублей, в проектах Северо-Западного региона — 3,6 млн рублей. Средняя стоимость кв. метра в проданных объектах зафиксирована на уровне 137,5 тыс. и 93 тыс. рублей соответственно.

"Вопреки прогнозам, рынок мягко перешел на проектное финансирование. Нам удалось избежать резкого скачка цен и падения спроса, — охарактеризовал итоги 2019 года для компании президент ГК ФСК Владимир Воронин. — 2019 год для нас оказался довольно успешным: мы улучшили свои показатели по выручке в сравнении с 2018 годом и сформировали хороший задел на следующий год. В 2020 году мы планируем вывести на рынок пять новых проектов, четыре из которых находятся в Москве, а также закрыть сделку по приобретению Воскресенского домостроительного комбината". 

Аналитики компании отметили, что за год в структуре продаж незначительно выросла доля покупок со 100% оплатой, достигнув к декабрю 2019 года уровня в 25%. Доли ипотечных сделок и сделок с рассрочкой за год существенно не изменились, оказавшись по итогам года на уровне, соответственно, 70% и 5% от всего объема продаж.

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