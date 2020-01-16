{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премия "Серебряный Лучник" - Юг подвела промежуточные итоги

На конкурс уже подано 100 заявок

Москва, 16 января. Премия "Серебряный Лучник" - Юг подвела промежуточные итоги. На данный момент принято уже 100 заявок. Среди подавших заявки лидируют Ростовская область (42 заявки) и Краснодарский край (33 заявки), 10 заявок пришло из Республики Крым. Есть участники из Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей. Северный Кавказ представляют три республики: Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Традиционно наибольшее количество проектов представлено в номинациях "Лучший проект в области продвижения территорий" и "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность" - зарегистрировано 27 и 15 заявок. Третий год подряд проходит оценка проектов в области "Digital коммуникаций" - на данный момент заявлено 13 проектов. В борьбе за попадание в шорт-лист в номинации "Корпоративные коммуникации" будут бороться 11 проектов.

Среди зарегистрированных проектов – "Крымский футбольный форум" и "Золотое кольцо Боспорского царства". Многие из подавших заявки выступают с несколькими проектами.

Шорт-лист будет опубликован 17 января на сайте. Он будет состоять из семи номинаций. В каждую номинацию могут попасть от трех до пяти проектов. По стандартам Национальной премии "Серебряный Лучник" в него войдут проекты, прошедшие отбор по критериям: сложность целей и значимость, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления, стратегичность проекта.

В честь юбилея "Серебряного Лучника" на Юге в этом году, кроме яркой защиты проектов, посетителей мероприятия ждет ток-шоу. В словесном поединке столкнутся представители PR-сферы Юга и Москвы.

Экспертное жюри юбилейной премии "Серебряный Лучник" - Юг представлено руководителями PR-подразделений таких компаний, как "Аэропорты Регионов" (Международный аэропорт Курумоч в городе Самара), "КоммерсантЪ - Юг России", Коммуникационное агентство АГТ-Юг, Донской государственный технический университет, Группа Агроком, Информационное агентство ТАСС, Коммуникационное агентство Р.И.М.

Десятая премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг пройдет на площадке А’сторис 23 января 2020 года.

"Мы рады принять такую престижную и популярную премию, как "Серебряный лучник". Важно, что у нас общие ценности, стремление развивать коммуникации", - сообщил руководитель мультиформатного пространства А'сторис Егор Рябчевский.

В этом году HR-партнером мероприятия стала крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России - HeadHunter. Она занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

"Уже не первый год мы поддерживаем премию "Серебряный Лучник" - Юг. Это значимое событие для PR-сферы всего ЮФО. Оно позволяет и отметить лучшие реализованные проекты, и сформировать у специалистов этой области актуальное представление о том, как выстраивать и развивать общественные связи в современных условиях", - рассказала Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter-Юг.

В разные годы председателями были такие значимые для сферы общественных связей люди, как Кирилл Алявдин, Игорь Минтусов, Игорь Писарский, Юлия Грязнова и Петр Лидов.

Публичная защита лучших проектов перед жюри начнется 23 января 2020 в 10:00 в мультиформатном пространстве А’сторис по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97 (галерея Астор, 2 этаж). 

Церемония награждения стартует в 19:30. 

Подать заявку на участие. Аккредитация на участие в официальных мероприятиях премии. 

Оперативная информация о премии на странице "Серебряный Лучник" – Юг в Facebook

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ-Юг", AGT Communications Group. 

HR-партнер: HeadHunter Южный округ. 

Информационные партнеры: "Информационное агентство ТАСС", "Комсомольская Правда-на-Дону", "Радио 7", "Коммерсантъ-Юг" и многие другие. 

Возрастная категория 16+. 

Реклама на ТАСС
В "Доме экономиста" обсудят перспективы мировой экономики в 2020 году
В презентации доклада, разработанного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, примут участие ведущие ученые и эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС