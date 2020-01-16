Москва, 16 января. Премия "Серебряный Лучник" - Юг подвела промежуточные итоги. На данный момент принято уже 100 заявок. Среди подавших заявки лидируют Ростовская область (42 заявки) и Краснодарский край (33 заявки), 10 заявок пришло из Республики Крым. Есть участники из Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей. Северный Кавказ представляют три республики: Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Традиционно наибольшее количество проектов представлено в номинациях "Лучший проект в области продвижения территорий" и "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность" - зарегистрировано 27 и 15 заявок. Третий год подряд проходит оценка проектов в области "Digital коммуникаций" - на данный момент заявлено 13 проектов. В борьбе за попадание в шорт-лист в номинации "Корпоративные коммуникации" будут бороться 11 проектов.

Среди зарегистрированных проектов – "Крымский футбольный форум" и "Золотое кольцо Боспорского царства". Многие из подавших заявки выступают с несколькими проектами.

Шорт-лист будет опубликован 17 января на сайте. Он будет состоять из семи номинаций. В каждую номинацию могут попасть от трех до пяти проектов. По стандартам Национальной премии "Серебряный Лучник" в него войдут проекты, прошедшие отбор по критериям: сложность целей и значимость, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления, стратегичность проекта.

В честь юбилея "Серебряного Лучника" на Юге в этом году, кроме яркой защиты проектов, посетителей мероприятия ждет ток-шоу. В словесном поединке столкнутся представители PR-сферы Юга и Москвы.

Экспертное жюри юбилейной премии "Серебряный Лучник" - Юг представлено руководителями PR-подразделений таких компаний, как "Аэропорты Регионов" (Международный аэропорт Курумоч в городе Самара), "КоммерсантЪ - Юг России", Коммуникационное агентство АГТ-Юг, Донской государственный технический университет, Группа Агроком, Информационное агентство ТАСС, Коммуникационное агентство Р.И.М.

Десятая премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг пройдет на площадке А’сторис 23 января 2020 года.

"Мы рады принять такую престижную и популярную премию, как "Серебряный лучник". Важно, что у нас общие ценности, стремление развивать коммуникации", - сообщил руководитель мультиформатного пространства А'сторис Егор Рябчевский.

В этом году HR-партнером мероприятия стала крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России - HeadHunter. Она занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

"Уже не первый год мы поддерживаем премию "Серебряный Лучник" - Юг. Это значимое событие для PR-сферы всего ЮФО. Оно позволяет и отметить лучшие реализованные проекты, и сформировать у специалистов этой области актуальное представление о том, как выстраивать и развивать общественные связи в современных условиях", - рассказала Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter-Юг.

В разные годы председателями были такие значимые для сферы общественных связей люди, как Кирилл Алявдин, Игорь Минтусов, Игорь Писарский, Юлия Грязнова и Петр Лидов.

Публичная защита лучших проектов перед жюри начнется 23 января 2020 в 10:00 в мультиформатном пространстве А’сторис по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97 (галерея Астор, 2 этаж).

Церемония награждения стартует в 19:30.



Подать заявку на участие. Аккредитация на участие в официальных мероприятиях премии.

Оперативная информация о премии на странице "Серебряный Лучник" – Юг в Facebook.

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ-Юг", AGT Communications Group.

HR-партнер: HeadHunter Южный округ.

Информационные партнеры: "Информационное агентство ТАСС", "Комсомольская Правда-на-Дону", "Радио 7", "Коммерсантъ-Юг" и многие другие.

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