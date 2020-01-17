XI Гайдаровский форум подвел итоги второго дня

Москва, 17 января. В работе XI Гайдаровского форума во второй день приняли участие и. о. первого вице-премьера РФ, министра финансов Антон Силуанов, президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, и. о. министра науки и высшего образования Михаил Котюков и другие. Состоялись 34 экспертные сессии, где обсуждались вызовы нового десятилетия в области финансов, налоговой системы, образования и климата.

Важным событием стала встреча Антона Силуанова с международными экспертами форума. "Мы обсудили тенденции глобальной экономики, что препятствует развитию и как соотносятся экономики развитых и развивающихся стран", – рассказал Силуанов. Участники совещания не обошли вниманием и другие глобальные вызовы: изменения климата, проблемы демографии.

Ключевые темы сегодняшней геополитической повестки обсудили в формате открытого диалога ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози. Рассуждая о будущем Европы, французский политик заявил, что "глубоко верит" в социальное, экономическое и политическое будущее континента, но считает, что "Европ будет несколько": "Будет Европа Европ, если можно так сказать. Будут Европа ЕС, шенгенская Европа, которой предстоит решить проблему миграции, и будет европейское сотрудничество, которое решит проблему обороны". Успехи нашей страны он связывает с открытостью новым технологиям."Россия снова стала сверхдержавой, и это заслуга президента Владимира Путина", – подчеркнул Саркози.

Владимир Мау отметил, что Россию и Францию всегда связывали взаимные позитивные эмоции, а это больше, чем дипломатические отношения: "В периоды глобальных геополитических кризисов двусторонние российско-французские отношения всегда были фактором, тормозящим негативные процессы. Так было и в 2008 году, когда Францией руководил Николя Саркози, и позже".

Развитие индивидуальных образовательных траекторий, рекомендованное президентом России в Послании, обсудили в рамках дискуссии "Цифровая революция в образовании и новые технологии обучения", ключевым участником которой стал и. о. министра науки и высшего образования России Михаил Котюков. Он отметил, что российское образование подтвердило свою конкурентоспособность на международной арене: "50 российских вузов уже в числе лучших университетов мира. И что важно, половина из них – не столичные".

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития" высказал мнение, что главным в любом правительстве должен быть министр образования: "Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что он закладывает основы культурного кода".

Старший научный сотрудник Института глобальных отношений Йельского университета Стивен Роуч представил свою книгу "Несбалансированные. Созависимость Америки и Китая", а глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал о новых книгах серии "Министры финансов России", которые вышли в издательстве Президентской Академии.

В финале дня с журналистами пообщался член оргкомитета Гайдаровского форума Алексей Кудрин. "Каждый год мы задумываем много дискуссий по самым актуальным вопросам. Считаю очень позитивным, что в этот раз приехало много иностранных участников: министры, бывшие премьеры, крупнейшие ученые, бывшие сотрудники Мирового банка, МВФ, которые сегодня являются известными экспертами в своей области. То есть это полноценный серьезный форум", – отметил председатель Счетной палаты.

XI Гайдаровский форум "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия" прошел в Президентской Академии 15 и 16 января. Форум сконцентрирован на целях национального и глобального развития и поиске практических ответов на наиболее актуальные вызовы современности.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, "Санофи", группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – группа компаний "Просвещение", EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия-24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры – медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, медиахолдинг "Давыдов.Индекс", журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

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