{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сочинский диалог" презентовал книгу "Россия – Австрия: вехи совместной истории"

Презентация прошла в рамках XI Гайдаровского форума
Описание
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 17 января. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 16 января провел презентацию второго издания книги "Россия – Австрия: вехи совместной истории" в рамках международной конференции "Гайдаровский форум". Книга, вышедшая на русском и немецком языках, представляет собой научно-образовательный проект, в котором приняли участие ученые из ведущих университетов и научно-исследовательских институтов обеих стран. Организаторами проекта выступили Российско-австрийская комиссия историков, Институт всеобщей истории Российской академии наук и Институт по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана.

В книге представлен общий взгляд ученых на события истории двусторонних отношений с конца XV века до наших дней, освещаются сложные международные вопросы, вызовы современности. В книге отмечена работа российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" , учрежденного 15 мая 2019 г., который в настоящее время является основным механизмом взаимодействия гражданских обществ России и Австрии и играет важную роль в двусторонних отношениях государств.

На презентации с приветственным словом выступили Андрей Фурсенко, помощник президента Российской Федерации, сопредседатель "Сочинского диалога", министр образования и науки Российской Федерации в 2004-2012 годах; профессор Стефан Карнер, основатель и первый директор Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков; директор Историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова; первый секретарь посольства Австрии в России Николь Грисмайер; члены авторского коллектива: проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Ольга Павленко, профессор Искра Шварц и профессор Вольфганг Мюллер, представляющие Институт восточноевропейской истории Венского университета.

"Книга "Россия – Австрия: вехи совместной истории" не только представляет собой совместный научно-образовательный проект по истории, но и является показателем особого уровня доверия между учеными обеих стран, – отметил в своем выступлении Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков. – Наше сотрудничество продолжается уже много лет, и мы надеемся, что в дальнейшем оно будет таким же плодотворным и значимым как в научном, так и в международном контексте".

"Мы хотим поблагодарить наших российских коллег за многолетнее сотрудничество и выразить особые слова благодарности российско-австрийскому форуму общественности "Сочинский диалог", который поддержал издание этой книги", – заявил Стефан Карнер, профессор, основатель и первый директор Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум  - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре (1956-2009).

Целью форума является привлечение ведущих мировых ученых и специалистов к совместному обсуждению политических проблем, выработка стратегических предложений по развитию экономики России и других стран, а также создание в России международного центра экономических дискуссий. В мероприятии принимают участие российские чиновники, представители профильных министерств и Администрации президента РФ, а также иностранные гости. Последний день форума обычно посвящается выступлениям представителей молодежи, проводятся студенческие дебаты по экономическим вопросам и деловые игры.

О "Сочинском диалоге"

Форум "Сочинский диалог" — это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

"Сочинский диалог" создан 12 марта 2018 года, заявление о его создании подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В июне 2018 года президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен договорились содействовать реализации планов и идей форума "Сочинский диалог". Сопредседателями "Сочинского диалога" являются президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres и президент Палаты экономики Австрии в 2000–2018 годах Кристоф Ляйтль и помощник президента Российской Федерации, министр образования и науки Российской Федерации в 2004–2012 годах Андрей Фурсенко.

Реклама на ТАСС
В Екатеринбурге начали праздновать Китайский Новый год
Двухдневный Праздник Весны для горожан проходит в крупнейшем торгово-развлекательном центре города по инициативе Генконсульства КНР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС