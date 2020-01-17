"Сочинский диалог" презентовал книгу "Россия – Австрия: вехи совместной истории"

Москва, 17 января. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 16 января провел презентацию второго издания книги "Россия – Австрия: вехи совместной истории" в рамках международной конференции "Гайдаровский форум". Книга, вышедшая на русском и немецком языках, представляет собой научно-образовательный проект, в котором приняли участие ученые из ведущих университетов и научно-исследовательских институтов обеих стран. Организаторами проекта выступили Российско-австрийская комиссия историков, Институт всеобщей истории Российской академии наук и Институт по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана.

В книге представлен общий взгляд ученых на события истории двусторонних отношений с конца XV века до наших дней, освещаются сложные международные вопросы, вызовы современности. В книге отмечена работа российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" , учрежденного 15 мая 2019 г., который в настоящее время является основным механизмом взаимодействия гражданских обществ России и Австрии и играет важную роль в двусторонних отношениях государств.

На презентации с приветственным словом выступили Андрей Фурсенко, помощник президента Российской Федерации, сопредседатель "Сочинского диалога", министр образования и науки Российской Федерации в 2004-2012 годах; профессор Стефан Карнер, основатель и первый директор Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков; директор Историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова; первый секретарь посольства Австрии в России Николь Грисмайер; члены авторского коллектива: проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Ольга Павленко, профессор Искра Шварц и профессор Вольфганг Мюллер, представляющие Институт восточноевропейской истории Венского университета.

"Книга "Россия – Австрия: вехи совместной истории" не только представляет собой совместный научно-образовательный проект по истории, но и является показателем особого уровня доверия между учеными обеих стран, – отметил в своем выступлении Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков. – Наше сотрудничество продолжается уже много лет, и мы надеемся, что в дальнейшем оно будет таким же плодотворным и значимым как в научном, так и в международном контексте".

"Мы хотим поблагодарить наших российских коллег за многолетнее сотрудничество и выразить особые слова благодарности российско-австрийскому форуму общественности "Сочинский диалог", который поддержал издание этой книги", – заявил Стефан Карнер, профессор, основатель и первый директор Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана, сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре (1956-2009).

Целью форума является привлечение ведущих мировых ученых и специалистов к совместному обсуждению политических проблем, выработка стратегических предложений по развитию экономики России и других стран, а также создание в России международного центра экономических дискуссий. В мероприятии принимают участие российские чиновники, представители профильных министерств и Администрации президента РФ, а также иностранные гости. Последний день форума обычно посвящается выступлениям представителей молодежи, проводятся студенческие дебаты по экономическим вопросам и деловые игры.

О "Сочинском диалоге"

Форум "Сочинский диалог" — это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

"Сочинский диалог" создан 12 марта 2018 года, заявление о его создании подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В июне 2018 года президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен договорились содействовать реализации планов и идей форума "Сочинский диалог". Сопредседателями "Сочинского диалога" являются президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres и президент Палаты экономики Австрии в 2000–2018 годах Кристоф Ляйтль и помощник президента Российской Федерации, министр образования и науки Российской Федерации в 2004–2012 годах Андрей Фурсенко.