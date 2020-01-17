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Губернатор Свердловской области пообещал разобраться с тлеющей свалкой в Екатеринбурге

По словам Евгения Куйвашева, копившиеся годами проблемы с мусором за один год не решить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с тлеющей несанкционированной свалкой под Екатеринбургом. Об этом глава региона сообщил в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

"По поводу свалки. Это такой огромный вопрос. Конечно, ею будут заниматься, потушат ее, а взамен сгоревшего бульдозера приехали уже два. <…> И с этой свалкой мы обязательно разберемся. Но те проблемы, которые копились годами, десятилетиями, полувеками, надо когда-то решать", - сказал он.

По словам Куйвашева, вопрос рекультивации свалок подходит под задачи национальных проектов. "Эта свалка несанкционированная. Вопросов в реализации проекта "мусорной реформы" огромное количество. Мусор все равно придется перерабатывать, иначе мы просто погрязнем в мусоре. И это вопрос и к этой свалке, и к строительству новых полигонов", - отметил глава региона.

"Сегодня субъекты Российской Федерации отвечают за реализацию этого проекта вместе с федеральным министерством. <…> И те шаги, о которых я уже говорил сегодня, призваны решить, в том числе, и проблему этой свалки. Надо набраться терпения. То, что делалось пятидесятилетиями, за один год, даже за два года не решить. Это плановая работа. Всем надо потерпеть, и мне в том числе. Но надо работать, не стоять", - пояснил глава региона.

На несанкционированном полигоне бытовых отходов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга больше недели ведутся работы по ликвидации тления. Открытого горения нет, спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц.

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