В Екатеринбурге начали праздновать Китайский Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Китайский Новый год начали праздновать в Екатеринбурге в крупнейшем торгово-развлекательном центре города. Горожане в течение двух дней примут участие в тематических мастер-классах по приготовлению традиционных китайских блюд, по каллиграфии, рисованию, изготовлению масок и традиционных китайских фонариков, а также в китайской чайной церемонии. Одновременно здесь открылась фотовыставка, где экспонируется 20 работ китайских фотографов, рассказывающих о встрече Нового года в Китае, о культуре и традициях страны.

Жителей Екатеринбурга поздравил с праздником исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя. "В 2020-м году китайско-российское всестороннее стратегическое партнерство будет и дальше развиваться на высоком уровне. Открываются годы научно-технического и инновационного сотрудничества, состоится VII китайско-российское ЭКСПО в Екатеринбурге. Мы готовы прилагать совместные с российскими друзьями усилия для дальнейшего продвижения нашего сотрудничества по всем направлениям и реализации совместных проектов и мероприятий на благо наших народов", - сказал он.

"Выражаю надежду, что 2020 год станет прорывным в развитии международных контактов и связей Свердловской области, Екатеринбурга и КНР. У нас есть хорошая динамика отношений с зарубежными партнерами, и одним из самых главных является Китай. Наши контакты не только расширяются и углубляются, но и наполняются новым смыслом, новым качественным образом", - сказал глава представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил, что дел у российских и китайских партнеров в этом году много. "Я надеюсь, что все они будут результативными, взаимовыгодными и перспективными", - сказал министр.

Председатель комитета по внешним связям администрации Екатеринбурга Максим Докучаев поблагодарил господина Ши Тяньцзя за праздничную и теплую атмосферу, созданную в Екатеринбурге в дни китайского Праздника Весны, а также за преданность традициям: праздник в Екатеринбурге становится традиционным. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что партнерами Свердловской области являются сейчас 150 стран, но вот уже два года КНР, благодаря усилиям генерального консульства, возглавляет список внешнеторговых партнеров региона. Директор Школы Конфуция Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Людмила Аксенова рассказала, что для нее в этом празднике ключевым является слово "весна" - рождение новой жизни, радость, свежие краски и новые надежды.

Праздник в Екатеринбурге проходит третий год по инициативе генконсульства, при поддержке представительства МИД РФ в Екатеринбурге, министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, администрации Екатеринбурга, школы Конфуция РГППУ и института Конфуция УрФУ.

О Празднике Весны

Дата празднования Праздника Весны (Чуньцзе) - Нового года по лунному календарю – из года в год меняется. Формула вычисления даты простая – после зимнего солнцестояния отсчитывается два новолуния. В 2020 году жители Китая встречают праздник в ночь с 24 на 25 января - именно в этот момент Желтая Земляная Свинья уступит бразды правления Белой Металлической Крысе. В Китае уже вовсю украшают дома и улицы традиционными украшениями: красными фонариками, фигурками нового покровителя года, гирляндами и другой новогодней атрибутикой. Китайцы семьями собираются за круглым столом - символом сплочения и благополучия рода. Подготовка к празднику начинается за несколько недель, по традиции празднование продлится неделю.