В Париже открылись "Русские сезоны"

Москва, 20 января. В Париже состоялась официальная церемония открытия международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции в 2020 году. Организатором проекта выступает Министерство культуры Российской Федерации. Международный культурный проект "Русские сезоны" станет главным событием 2020 года в театральной и музыкальной жизни трех стран: Франции, Бельгии и Люксембурга.

"Русские сезоны" во Франции – это около 400 мероприятий: спектакли, выставки, кинофестивали, выступления оркестров, большой гастрольный тур симфонического оркестра имени Чайковского, выступления наших артистов, музыкантов и цирковых артистов", – сказал и. о. министра культуры РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что фестиваль "представляет практически все жанры". Владимир Мединский отметил, что одним из важных событий станет "ретроспективная выставка о Сергее Дягилеве – человеке, который 100 лет назад придумал "Русские сезоны". В свою очередь министр культуры Франции Франк Ристер подчеркнул, что "Русские сезоны" покажут плодотворные контакты между двумя странами и богатство культуры России. "Я очень рад присутствовать сегодня здесь на открытии фестиваля. "Русские сезоны" будут подпитывать культурные отношения между Россией и Францией и позволят открыть французской публике богатство русской культуры", – сказал Франк Ристер.

Местом проведения торжественного мероприятия стал парижский Театр Одеон – один из трех театров, который носит почетное звание Театра Европы наряду с театром Пикколо в Милане и Малым драматическим театром. Шестнадцатого января в торжественной обстановке и. о. министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал министру культуры Французской Республики Франку Ристеру символ "Русских сезонов" – Жар-Птицу. С этого момента проект официально начался во Франции и продлится в течение всего года.

В рамках церемонии открытия ведущий драматический театр России – Государственный Театр Наций (Москва) под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова – представил премьерный показ спектакля "Дядя Ваня" по одноименной пьесе русского писателя А. П. Чехова. Режиссером постановки выступил один из лидеров современной французской режиссуры, художественный руководитель Театра Одеон Стефан Брауншвейг. Главные роли исполнили Евгений Миронов (Войницкий), Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков), Анатолий Белый (Астров). Ключом к спектаклю "Дядя Ваня" является тема экологии – повестка, которая сегодня беспокоит всю мировую общественность. Чеховский Астров, молодой врач, оказался провидцем – больше ста лет назад его волновала проблема неконтролируемой вырубки лесов.

Об идеях чеховского произведения, взятого за основу спектакля "Дядя Ваня", рассказал художественный руководитель Государственного Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов. "Это одна из ярких постановок, представленная в рамках "Русских сезонов", и монологи Астрова сегодня постыдно актуальны. Наш спектакль – не просто об экологии, он об экологии человеческих взаимоотношений. Если мы так относимся друг к другу, неуважительно, легковесно, порой жестоко, то также мы относимся и ко всему окружающему, сжигая все на своем пути", – сказал он.

В ходе мероприятий открытия "Русских сезонов" в Российском духовно-культурном центре в Париже состоялась презентация выставочного проекта Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки "Магия акварели". "Я считаю, что уникальная методика образования, созданная в Академии Сергея Андрияки, – это событие в мировом образовательном процессе в области живописи. Это то, чему могут учиться во многих странах", – подчеркнул Владимир Мединский. Он выразил надежду, что это мероприятие "проложит большую дорогу контактам в области образования между Россией и Францией". Посол России в Париже Алексей Мешков со своей стороны выразил уверенность в том, что, посмотрев эту выставку, публика сможет "еще лучше познать русскую душу". "Сама светлая цветовая гамма этой выставки подтверждает тот позитивный момент, который сегодня наметился в российско-французских отношениях", – добавил он.

Семнадцатого января в Торговом представительстве Российской Федерации во Французской Республике состоялась пресс-конференция по случаю старта "Русских сезонов" во Франции. Перед журналистами выступили художественный руководитель Государственного Театра Наций (Москва), народный артист Российской Федерации Евгений Миронов, художественный руководитель парижского Театра Одеон, режиссер, сценограф, переводчик, кавалер ордена Почетного легиона и кавалер ордена Искусств и литературы Франции Стефан Брауншвейг, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Мешков.

"Проведение "Русских сезонов" во Франции спустя столетие после знаменитых гастролей Сергея Дягилева – особое, знаковое событие для нас. Сегодня благодаря этому культурному проекту мы демонстрируем образ России как посла мира, как страны с уникальной и открытой национальной культурой. Поздравляю нас с началом грандиозного культурного события – "Русские сезоны" во Франции. Это большое культурное путешествие, которое, несомненно, духовно обогатит народы наших стран, сделает нас ближе к искусству, образованнее, утонченнее и мудрее, вдохновит нас на новые проекты и идеи!" – отметил Алексей Лебедев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Мешков подчеркнул, что сегодня отношения России и Франции находятся на высоком уровне. "Мы развиваем всестороннее сотрудничество, и "Русские сезоны" – один из лучших примеров культурного взаимодействия между нашими странами, который открывает большие перспективы", – отметил он.

В течение 2020 года международный культурный проект "Русские сезоны" Министерства культуры РФ объединит более 400 мероприятий по всей Франции. Подготовлена эксклюзивная программа, которая представит самобытные памятники русской культуры и последние ее достижения, специальные проекты, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны и 75-летию ЮНЕСКО, национальные традиции России и новаторские решения. Ряд мероприятий пройдет в Бельгии и Люксембурге, включенных в культурный марафон "Русских сезонов".

Проект познакомит с наследием русской культуры несколько миллионов европейских зрителей, будет способствовать налаживанию международных и межрегиональных культурных связей и распространению идей мира, духовности и сотворчества.

Возрастная категория 16+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http :// www . russianseasons . org − официальный сайт фестиваля.

https :// www . facebook . com / russianseasonsingermany 2019/ − сообщество в Facebook.

@russian.seasons − официальный Instagram проекта.

https :// vk . com / russian . seasons − официальная страница VK.

https :// ok . ru / group /59076550524988 − официальная страница OK.

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