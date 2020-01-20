Выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation" открывается 24 января

Москва, 20 января. Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет выставку работ художника русского авангарда Александра Родченко из коллекции фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми. В экспозицию войдут работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. На выставке будут представлены знаменитые портреты друзей Родченко – художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ", среди которых узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ". В экспозицию также войдут портреты семьи: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, архитектурные съемки и фоторепортажи: "Балконы" (1925), "Пожарная лестница" (1925), "Лестница" (1929), а также "Пионер - трубач" (1930) и "Пионерка" (1930).

Сокуратором выставки выступит внук и ведущий специалист творчества Александра Родченко, Александр Лаврентьев. В экспозиции будет представлено 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, собранных под руководством Варвары Родченко, Александра Лаврентьева и галериста Говарда Шиклера. Печать фотографий, вошедших в портфолио и предоставленных фондом Still Art, осуществлена Александром Лаврентьевым и Юрием Плаксиным в фотолаборатории Родченко с оригинальных негативов автора.

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – один из лидеров русского авангарда, новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна, начал фотографировать в 1924 году. Его экспериментальный подход к фотографии навсегда изменил историю этого вида искусства и повлиял не только на современников, но и определил развитие фотографии на десятилетия вперед. Используя такие приемы, как съемка с непривычного ракурса (сверху вниз и снизу вверх), который сразу же стали называть "родченковским"; диагональное построение композиции, задающее динамику и ритмичность кадру; съемка детали и крупного плана; применение двойной экспозиции и тонкая работа со светотеневыми контрастами, Родченко стремился, как писал Осип Брик, превратить знакомую вещь в "кажется никогда не виданную конструкцию", изменить привычный взгляд человека на окружающее, расширить возможности "видеть вещи".

В рамках параллельной программы к выставке 25 января и 4 апреля пройдут экскурсии "Александр Родченко. Путь в фотографии" от сокуратора выставки и внука Родченко Александра Лаврентьева и Екатерины Лаврентьевой. Ведущие специалисты творчества Александра Родченко расскажут об особой эстетической системе ценностей художника, наиболее известного своими ракурсами. Для Александра Родченко это был основной момент, который уводил фотографию от живописи как способа передачи действительности, открывал ее новые возможности.

Аудиогид к выставке озвучит актер, кинорежиссер и продюсер Юрий Колокольников. Актер театра и кино сыграл Владимира Маяковского в документальной драме "ВМаяковский" (2018), одну из главных ролей в американском сериале "Игра Престолов" и др.

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