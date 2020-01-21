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ГородРабот.ру исследовал изменения зарплат в разных сферах труда России за два года

Для этого были проанализированы вакансии, размещенные на сайте в период с января 2018 года по декабрь 2019 года
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва, 21 января. Поисковая система вакансий ГородРабот.ру выяснила, насколько выросла средняя зарплата российских специалистов в разных сферах с января 2018 года по декабрь 2019 года. Исследование проводилось на основе анализа вакансий, размещенных на сайте за этот период.

В каких сферах зарплаты за два года выросли больше всего

Аналитики ГородРабот.ру разделили вакансии портала на 28 сфер деятельности и добавили отдельной группой вакансии для начинающих специалистов и студентов.

В топ-10 сфер с максимальным увеличением средней зарплаты за январь 2018 ‒ декабрь 2019 вошли:

  1. Маркетинг, реклама, PR ‒ рост зарплаты составил 30,3%.
  2. Работа для студентов и начинающих специалистов ‒ зарплата выросла на 30,2%.
  3. Искусство, развлечения, масс-медиа ‒ рост зарплаты 27,1%.
  4. Юриспруденция ‒ зарплаты увеличились на 26,9%.
  5. Закупки ‒ зарплаты выросли на 25%.
  6. Инсталляция и сервис ‒ рост зарплаты 20,9%.
  7. Банки, инвестиции, лизинг ‒ зарплаты увеличились на 20,5%.
  8. Добыча сырья ‒ рост зарплат 20,2%.
  9. Спорт, красота ‒ зарплаты выросли на 19,6%.
  10. Медицина, фармацевтика ‒ рост зарплат 18,5%.

В каких сферах зарплаты изменились незначительно

Отрицательную динамику за 2018-2019 годы показала сфера топ-менеджмента ‒ средняя зарплата уменьшилась на 0,1%.

Минимальный рост зарплат ‒ в сферах управления персоналом (6%), IТ, интернета, телекома (7,8%) и консультирования (8,7%).

Как выглядел зарплатный рейтинг сфер в конце 2019 года

На первых пяти позициях по размеру средней зарплаты в декабре 2019 года:

  1. Добыча сырья ‒ средняя зарплата 52 356 рублей.
  2. Строительство, недвижимость ‒ 42 185 рублей.
  3. Транспорт, логистика ‒ 38 860 рублей.
  4. Топ-менеджмент ‒ 38 564 рублей.
  5. Домашний персонал ‒ 37 407 рублей.

Меньше всего зарабатывают в сферах

1. Туризм, гостиницы, рестораны ‒ средняя зарплата 25 783 рублей.

2. Административный персонал ‒ 24 769 рублей.

3. Наука, образование ‒ 21 212 рублей.

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