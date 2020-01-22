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В ТАСС состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по пляжному футболу - 2020

Турнир пройдет на арене "Мегаспорт" с 12 по 16 февраля

Москва, 22 января. Москва готовится к проведению Клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится на арене "Мегаспорт" с 12 по 16 февраля. В информагентстве ТАСС 21 января прошла жеребьевка турнира, в ходе которой восемь участников соревнований были распределены на две группы. Решать судьбу лучших клубов планеты было доверено авторитетным и заслуженным специалистам: экс-капитану сборной России по футболу, чемпиону России по пляжному футболу 2010-2011 годов, советнику президента Российского футбольного союза Алексею Смертину и главному тренеру сборной России по пляжному футболу, двукратному чемпиону мира Михаилу Лихачеву.

Волей жребия компанию московскому "Локомотиву" в группе А составили "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония) и "Аланьяспор" (Турция). В квартете В выступят московский "Спартак", "Брага" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия) и "Грассхоппер" (Швейцария). Матчи групповой стадии пройдут с 12 по 14 февраля. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные продолжат борьбу в плей-офф.

Заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес назвал состав групп сбалансированным, а Михаил Лихачев выразил мнение, что "Спартаку" достались более трудные соперники, чем "Локомотиву", однако отметил, что все рассудит футбол и предстоящие матчи.

Организаторы турнира: компания "Событие" в тесном партнерстве с BSWW и Российским футбольным союзом при всесторонней поддержке правительства Москвы в лице Москомспорта. 

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