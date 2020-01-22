Основатель премии "Серебряный лучник" возглавил жюри регионального этапа в Сибири

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Основатель национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" Игорь Писарский стал председателем жюри на региональном этапе премии, в жюри также вошли 11 экспертов из шести городов, сообщили в среду в дирекции премии.

На премию "Серебряный лучник" - Сибирь участники в 2019 году подали 87 проектов, 19 из которых прошли отбор. Членами жюри стали 11 экспертов из Новосибирска, Москвы, Омска, Красноярска, Иркутска и Томска.

"Региональные этапы премии "Серебряный Лучник" очень важны: это огромная база профессионального опыта, сильных специалистов и интересных проектов, которые можно масштабировать за пределами региона, расширяя и развивая их. Конечно, нельзя представить себе конкурс без участников из огромной Сибири, которые славятся своим складом ума и интеллектуальным потенциалом. Поэтому уже жду знакомства с сибирскими мастерами в области маркетинга и PR-коммуникаций", – комментирует Игорь Писарский.

Конкурс завершится в Новосибирске, где определят лучших в номинациях "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации", "Корпоративная социальная ответственность", "Коммуникации в благотворительности", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Развитие и продвижение территорий".

"Серебряный Лучник" – Сибирь – региональная премия в области развития общественных связей, была учреждена попечительским советом Национальной премии "Серебряный лучник" в 2010 году. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них восемь проектов из Новосибирска, Томска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил "Тотальный диктант", который впоследствии стал международной акцией. ТАСС является генеральным информационным партнером премии.

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