{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Определился состав жюри десятой премии "Серебряный Лучник" - Юг

Его возглавит председатель Совета директоров коммуникационной группы КРОС, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Сергей Зверев

Москва, 22 января. Окончательно определился состав жюри десятой премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг. Его возглавит Сергей Зверев, председатель Совета директоров коммуникационной группы КРОС, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС).

Председатель экспертного жюри на Юге этого года неизменно состоит в попечительском совете национальной премии "Серебряный Лучник", также является руководителем Департамента интегрированных коммуникаций НИУ "Высшая школа экономики".

"Серебряный Лучник" -  безусловно, главная премия PR-рынка в России. Профессионализм и уровень проектов растут с каждым годом, а это значит, что индустрия коммуникаций продолжает развиваться. Особенно радует, что она развивается и в регионах. Региональные конкурсы "Серебряного Лучника" позволяют видеть эту динамику, а главное -  познакомиться с PR-специалистами, способными мыслить нестандартно и находить интересные и эффективные решения", - отметил Сергей Зверев.

В жюри, помимо председателя, также входят 13 специалистов в области общественных связей и бизнес-коммуникаций, которые приедут в южную столицу из Москвы, Самары и со всего Юга России. Экспертное жюри юбилейной премии "Серебряный Лучник" - Юг представлено руководителями PR-подразделений таких компаний и организаций, как "Аэропорты Регионов" (Международный аэропорт Курумоч в Самаре), "КоммерсантЪ - Юг России", Коммуникационное агентство "АГТ-Юг", Группа "АГРОКОМ", Информационное агентство ТАСС, Коммуникационное агентство Р.И.М., розничная сеть "Магнит", фонд "Прикладная Политология", "Радио 7 на семи холмах" и др.

Председатель жюри "Серебряный Лучник" - Юг Сергей Зверев с 2001 года является профессором кафедры прикладной политологии НИУ "Высшая Школа Экономики". В сентябре 2011 года Зверев организовал кафедру интегрированных коммуникаций, через некоторое время она была реорганизована в одноименный департамент.

Жюри будет оценивать 28 проектов и голосовать по итогам публичных защит данных кейсов в режиме реального времени. Шорт-лист, представленный почти 30 работами, - рекордный за все 10 лет существования премии на юге. Свои проекты будут защищать участники из Краснодара, Сочи, Симферополя, Ставрополя, Астрахани, Грозного и Ростова-на-Дону.

Посетителей официальных мероприятий премии ждут открытые публичные защиты авторов PR-проектов 2019 года, представленных в семи номинациях, и ток-шоу.

В разные годы председателями были такие значимые для сферы общественных связей России персоны, как Вячеслав Лащевский, Кирилл Алявдин, Игорь Минтусов, Игорь Писарский, Юлия Грязнова, Петр Лидов и многие другие.

Публичная защита лучших проектов перед жюри начнется 23 января 2020 года в 10:00 в Мультиформатном пространстве А’сторис по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97 (галерея Астор, 2 этаж). Церемония награждения стартует в 19:30 в этот же день.

Аккредитация на мероприятия премии. 

Оперативная информация о премии на странице "Серебряный Лучник" – Юг в Facebook

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ-Юг", AGT Communications Group. HR-партнер: HeadHunter Южный округ. Информационные партнеры: "Комсомольская Правда-на-Дону", "Радио 7", "Коммерсантъ-Юг" и многие другие.

Возрастная категория 16+.

Реклама на ТАСС
"Энвижн Груп" и РХТУ им. Д.И. Менделеева создадут проект по управлению производством
Партнеры разработают цифровую платформу для предприятий химической промышленности и инжиниринговых компаний с целью снижения операционных затрат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС