Определился состав жюри десятой премии "Серебряный Лучник" - Юг

Москва, 22 января. Окончательно определился состав жюри десятой премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг. Его возглавит Сергей Зверев, председатель Совета директоров коммуникационной группы КРОС, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС).

Председатель экспертного жюри на Юге этого года неизменно состоит в попечительском совете национальной премии "Серебряный Лучник", также является руководителем Департамента интегрированных коммуникаций НИУ "Высшая школа экономики".

"Серебряный Лучник" - безусловно, главная премия PR-рынка в России. Профессионализм и уровень проектов растут с каждым годом, а это значит, что индустрия коммуникаций продолжает развиваться. Особенно радует, что она развивается и в регионах. Региональные конкурсы "Серебряного Лучника" позволяют видеть эту динамику, а главное - познакомиться с PR-специалистами, способными мыслить нестандартно и находить интересные и эффективные решения", - отметил Сергей Зверев.

В жюри, помимо председателя, также входят 13 специалистов в области общественных связей и бизнес-коммуникаций, которые приедут в южную столицу из Москвы, Самары и со всего Юга России. Экспертное жюри юбилейной премии "Серебряный Лучник" - Юг представлено руководителями PR-подразделений таких компаний и организаций, как "Аэропорты Регионов" (Международный аэропорт Курумоч в Самаре), "КоммерсантЪ - Юг России", Коммуникационное агентство "АГТ-Юг", Группа "АГРОКОМ", Информационное агентство ТАСС, Коммуникационное агентство Р.И.М., розничная сеть "Магнит", фонд "Прикладная Политология", "Радио 7 на семи холмах" и др.

Председатель жюри "Серебряный Лучник" - Юг Сергей Зверев с 2001 года является профессором кафедры прикладной политологии НИУ "Высшая Школа Экономики". В сентябре 2011 года Зверев организовал кафедру интегрированных коммуникаций, через некоторое время она была реорганизована в одноименный департамент.

Жюри будет оценивать 28 проектов и голосовать по итогам публичных защит данных кейсов в режиме реального времени. Шорт-лист, представленный почти 30 работами, - рекордный за все 10 лет существования премии на юге. Свои проекты будут защищать участники из Краснодара, Сочи, Симферополя, Ставрополя, Астрахани, Грозного и Ростова-на-Дону.

Посетителей официальных мероприятий премии ждут открытые публичные защиты авторов PR-проектов 2019 года, представленных в семи номинациях, и ток-шоу.

В разные годы председателями были такие значимые для сферы общественных связей России персоны, как Вячеслав Лащевский, Кирилл Алявдин, Игорь Минтусов, Игорь Писарский, Юлия Грязнова, Петр Лидов и многие другие.

Публичная защита лучших проектов перед жюри начнется 23 января 2020 года в 10:00 в Мультиформатном пространстве А’сторис по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97 (галерея Астор, 2 этаж). Церемония награждения стартует в 19:30 в этот же день.

Аккредитация на мероприятия премии.

Оперативная информация о премии на странице "Серебряный Лучник" – Юг в Facebook.

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ-Юг", AGT Communications Group. HR-партнер: HeadHunter Южный округ. Информационные партнеры: "Комсомольская Правда-на-Дону", "Радио 7", "Коммерсантъ-Юг" и многие другие.

Возрастная категория 16+.