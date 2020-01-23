Фонд Росконгресс и власти Москвы подписали меморандум о сотрудничестве

Москва, 23 января. Фонд Росконгресс и департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 22 января подписали меморандум о сотрудничестве в "Русском доме" в Давосе. Свои подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Меморандум направлен на развитие долгосрочного сотрудничества и взаимного содействия в развитии конгрессно-выставочной деятельности и подписан в целях совместного проведения стратегических мероприятий, направленных на международное продвижение Москвы и Российской Федерации в рамках деятельности сторон.

Как отметил Александр Стуглев, подписанный меморандум свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии совместных проектов. "Правительство Москвы – постоянный партнер и соорганизатор крупнейших мероприятий фонда. Надеюсь, этот документ позволит существенно укрепить отношения между фондом и правительством Москвы и станет гарантом нашего долгосрочного и надежного сотрудничества", – подчеркнул директор Фонда.

Министр также отметил, что подписание меморандума с Фондом Росконгресс позволит начать подготовку к реализации ряда масштабных проектов по продвижению позитивного имиджа России за рубежом. "Сегодня нам важно не только сохранять позитивные аспекты сотрудничества между Россией и нашими зарубежными партнерами, но и находить новые формы взаимодействия и каналы коммуникации, с помощью которых удается наиболее эффективно отвечать на острые вызовы современности", – заявил Сергей Черемин.