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Во второй день деловой программы "Русский дом" в Давосе посетили более 600 гостей

Официальная российская резиденция открыта для гостей и участников Давоса до 24 января

Москва, 23 января. "Русский дом" в Давосе продолжает принимать гостей и участников деловой программы. Двадцать второго января российскую резиденцию в Давосе посетили более 600 гостей.

Второй день деловой программы начался с обсуждения неравенства как барьера экономического роста. В одноименной сессии приняли участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин (2016–2020 годы), основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио и управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян.

"Неравенство – это не только политическая и социальная, но и большая экономическая проблема. Зрелые страны, компании, отрасли сегодня не хотят, чтобы у них появлялись конкуренты в развивающихся странах, и во многом выстраивают свое поведение, чтобы максимально контролировать то, что происходит с точки зрения их конкурентного ландшафта. Такой глобальный "монополизм" очень сильно ограничивает рост мировой экономики", – отметил в ходе дискуссии Максим Орешкин.

Далее состоялась дискуссия "Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG проблематику". Основной вопрос, который обсудили участники панели: что необходимо сделать компаниям уже сегодня, чтобы через 10 лет соответствовать ценностям и требованиям будущего поколения?

"ESG – это, прежде всего, экология, социальная сфера и корпоративное управление. Почему эти принципы важны? Они необходимы для создания и поддержания нашего общего дома. Общество, правительство и компании – это все, что нужно нам для мирного существования. Сегодня важно говорить о защите окружающей среды, важно обеспечить справедливое существование всех членов общества, создание рабочих мест, необходимы меры по поддержке здравоохранения. Все это обеспечит здоровое существование общества в будущем", – подчеркнул специальный гость сессии, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию, кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон.

Способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада? Что необходимо сделать для сохранения наследия, национальных традиций и как укрепить авторитет России в области культуры? Эти вопросы были подняты в ходе сессии "Культурные связи как диалог с Западом". В дискуссии приняли участие главный раввин Москвы, президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, президент ООО "Орион Наследие" Давид Якобашвили, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Ковалевская, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, генеральный директор Creative Production Юлия Морозова.

Большой интерес среди гостей "Русского дома" вызвали совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума. Одна из сессий была посвящена сотрудничеству России и стран Европы ("Развитие стратегического диалога Европа – Россия"). "Россия и Европа нужны друг другу, но это должна быть новая структура. Не надо вспоминать, как хорошо было раньше, так как это время ушло навсегда", – подвел итог дискуссии директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Завершилась деловая программа сессией о развитии искусственного интеллекта, где обсуждалась разработка национальных стратегий ИИ, предназначенных для повышения экономического потенциала стран.

Фонд Росконгресс продолжил подписание ряда соглашений в Давосе. Фонд и департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в целях совместного проведения стратегических мероприятий, направленных на международное продвижение Москвы и Российской Федерации.

Расписание деловой программы доступно на официальном сайте проекта: houserussia.com.

Возрастная категория 6+. 

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Фонд Росконгресс и власти Москвы подписали меморандум о сотрудничестве
Стороны намерены совместно развивать конгрессно-выставочную деятельность, направленную на продвижение Москвы и России на международной арене
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