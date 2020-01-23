В "Доме экономиста" обсудили перспективы мировой экономики в 2020 году

Москва, 23 января. Обострение напряженности в торговых отношениях, финансовые потрясения и эскалация геополитической напряженности могут замедлить мировую экономику в 2020 году до 1,8%. Об этом говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2020 год", презентация которого состоялась 22 января в "Доме экономиста" – штаб-квартире Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

Доклад "Мировое экономическое положение и перспективы 2020", разработанный Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), являясь ключевым докладом ООН, традиционно вызывает большой интерес экспертов, отметила Маргарита Ратникова, вице-президент и директор ВЭО России и Международного Союза экономистов.

Директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов добавил, что доклад обновляется два раза в год и ведет свою историю с 1947 года, когда, согласно мандату Генеральной ассамблеи ООН, Генеральному секретарю ООН был адресован запрос о ежегодном предоставлении отчетов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) о текущей экономической ситуации и основных тенденциях в области мирового экономического развития.

Владимир Кузнецов также отметил, что доклад пронизан тревогой относительно перспектив развития мировой экономики в среднесрочной перспективе и не дает поводов для оптимизма.

Представлявший доклад заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов выделил основные риски для глобального роста: "Американо-китайская торговая война и торможение китайской экономики негативно сказались не только на общей арифметике роста, но и ударили по географии роста. Второй момент связан с кризисом на Среднем Востоке, третий – с закредитованностью ряда стран, в том числе стран Латинской Америки, Турции, и того же Китая". Названные риски могут замедлить глобальный рост до 1,8%.

Александр Широв, член Правления ВЭО России, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, полагает, что ситуация с замедлением глобального роста не настолько тяжелая, как может показаться из доклада: "Опережающие индикаторы развития Евросоюза, Китая и США говорят как минимум о сохранении текущих темпов роста в 2020 году и даже свидетельствуют о некотором ускорении, начиная со второй половины года. Если конфликт Китая и США будет урегулирован, это станет важным фактором, поддерживающим мировую экономическую динамику".

Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан выразил мнение, что до урегулирования торговых разногласий между США и Китаем еще далеко: "Уверен, перемирие прервется, не могу сказать когда. Торговая война только часть технологической геополитической картины, и пока не возникнет новая комбинация мира, этот конфликт не разрешится".

"Мы живем в определенной фазе мирового тренда: регионализация, торговые войны, протекционистские меры и барьеры – все это будет нарастать, и, главное, сейчас не доиграться до горячей войны, потому что дважды в истории в этой фазе случались мировые войны", – добавил Александр Аузан.

Руководитель Центра социально-экономических исследований Российского Института стратегических исследований Владимир Миловидов полагает, что значение конфликта между США и Китаем для мировой экономики сильно переоценено: "Мы говорим об изменении торговой политики США, которая нацелена на то, чтобы сломать сложившуюся за послевоенный период систему, построенную на выстраивании цепочек создания добавленной стоимости. Протекционизм меняет свое лицо. Меняется подход к защите национальных рынков, национального бизнеса. Если мы посмотрим на статистику ВТО за последние 10 лет, количество нетарифных мер защиты рынка возросло на 60%".

Виктор Полтерович, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией математической экономики Центрального экономико-математического института РАН, уверен, что конфликт США с Евросоюзом имеет большее значение, чем с Китаем: "Есть страны-лидеры, которые тянут за собой остальных, а есть лидеры, которые пытаются остановить догоняющих. После войны в течение длительного времени США были лидером первого типа, а сейчас перешли ко второму – в этом корень проблем".

"Одна из возможностей разрешения кризиса – это лишение доллара статуса резервной валюты. Евросоюз ставит перед собой такую задачу – увеличивать роль евро в международных расчетах", – заметил Виктор Полтерович.

Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина также затронула тему резервной валюты. По мнению депутата, миру нужна новая резервная валюта и новая экономическая теория – это поможет преодолеть кризисные явления в мировой экономике: "ВВП отражает траты, но никак не благополучие той или иной страны, единственное, что измеряет ВВП, это скорость, с которой движутся деньги в экономике, нужны подвижки в экономической науке, а этого пока не происходит".

Большая часть доклада посвящена ограничению выбросов углерода как драйверу глобального роста.

Эксперты ООН полагают, что экономический рост возможен в случае изменения структуры энергопотребления. Согласно докладу, мировые энергетические потребности должны удовлетворяться за счет возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии.

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, выразил мнение, что климатическая проблема не должна редуцироваться до проблемы снижения выбросов, это противоречит Парижскому соглашению.

"Для экономического роста имеют значение три равнодействующих – снижение выбросов парниковых газов, поглощение парниковых газов, уже накопленных и накапливаемых в атмосфере, и адаптация населения и экономики к глобальным изменениям климата, которая Парижским соглашением определена равнозначной с задачей сокращения выбросов парниковых газов. Полезно иметь в виду, что стороны могут страдать не только от изменений климата и их последствий, но также от тех мер, которые не принимают", – добавил Борис Порфирьев.

Говоря о России, Дмитрий Белоусов отметил, что в прошлом году экономический рост составил 1,2%, а в этом эксперты ЦМАКП прогнозируют 1,8%.

"Из-за ОПЕК+ экспорт не сможет больше разгонять экономику России, главным драйвером остается потребление домашних хозяйств, – полагает Дмитрий Белоусов, – наш основной ресурс – это рост инвестиций в основной капитал. Ситуация будет зависеть от того, насколько нам удастся остаться на траектории снижения процентных ставок и насколько эффективными окажутся национальные проекты как драйверы роста. Государственные инвестиции – дело хорошее, вопрос – насколько они будут подхвачены частным сектором?"

Александр Широв отметил, что пока у нас не увеличится внутренний спрос, инвестиций не будет: "Те новации, которые есть в нацпроектах, дадут максимум 0,6% роста, и еще 0,1% – последние новации президента. Мы не понимаем, что сделать с потреблением населения, тех мер, которые сейчас приняты, недостаточно, вот в чем наша проблема".

Владимир Иванов, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, выразил мнение, что для восстановления роста нужно заняться разработкой новой научно-технологической и промышленной политики и восстанавливать фундаментальную науку.

Модератор: Дмитрий Сорокин – вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Доклад презентовал:

Дмитрий Белоусов – руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к.э.н.

В дискуссии приняли участие:

Маргарита Ратникова – вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза экономистов.

Владимир Кузнецов – директор Информационного центра ООН в Москве.

Александр Широв – член Правления ВЭО России, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Елена Панина – депутат ГД ФС РФ, член комитета ГД по международным делам, д.э.н., профессор.

Александр Аузан – декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ, член Правительственной комиссии по проведению административной реформы, д.э.н, профессор.

Борис Порфирьев – член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.

Владимир Миловидов – руководитель Центра социально-экономических исследований Российского Института стратегических исследований, доктор экономических наук.

Виктор Полтерович – член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией математической экономики Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Никита Масленников – ведущий эксперт Центра политических технологий.

Владимир Иванов – член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н.

Руслан Хасбулатов – заведующий кафедрой мировой экономики Российского университета им. Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Михаил Ершов – член Президиума ВЭО России, главный директор "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н.

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