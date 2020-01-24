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Фонд Росконгресс стал лауреатом премии EFEA Awards

Фонд удостоился победы в трех номинациях

Москва, 24 января. Ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards вручили в Санкт-Петербурге в рамках IX Евразийского ивент-форума. Фонд Росконгресс в третий раз стал победителем в номинации "Организатор года", второй год подряд – в номинации "Проект года". Им признан Восточный экономический форум. "Открытием года" стал Экономический форум "Россия – Африка".

В различных номинациях EFEA Awards были отмечены четыре проекта Фонда Росконгресс: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, а также Форум "Россия – Африка", который проходил в 2019 году впервые.

Премия EFEA Awards существует с 2015 года, в ее шорт-лист попадают те проекты и площадки России, которые успешно проявили себя в течение года. Список компаний-участников формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C. Победители определяются по итогам рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест для проведения событий.

EFEA Awards присуждается в пяти номинациях: "Проект года", "Организатор года", "Открытие года", "Площадка года" и "Событие года". В числе лауреатов премии EFEA Awards – АО "ВДНХ", ITE Group, АО "Экспоцентр", фестиваль "Круг света", гонка "Берингия" и другие.

Возрастная категория 18+.

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