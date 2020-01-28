Названы победители юбилейной X премии "Серебряный Лучник" - Юг

Москва, 28 января. В мультиформатном пространстве "А`сторис" в Ростове-на-Дону прошла открытая защита PR-проектов, вошедших в шорт-лист десятой премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг, а вечером этого же дня эксперты объявили лауреатов. Ими стали проекты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Чечни, Камышина, Симферополя, Сочи.

На соискание премии было подано 100 проектов, 28 из них вошли в шорт-лист и были допущены к публичной защите перед экспертным жюри и профессиональным сообществом Юга России и не только. Это больше, чем когда-либо за всю историю премии. Свои проекты представили участники из Астрахани, Грозного, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Сочи и Ставрополя.

Оператором премии вот уже десятый год выступает агентство "АГТ-Юг", в составе AGT Communications Group. Мероприятие прошло при поддержке ведущих отраслевых организаций страны, таких как РАСО, АКОС, АКАР, а также при содействии Управления информационной политики правительства Ростовской области, возглавляемого Сергеем Тюриным.

Жюри юбилейной премии "Серебряный Лучник" - Юг представляли 15 экспертов из области коммуникаций, приехавшие в южную столицу со всей страны. Председателем жюри выступил руководитель департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, основатель коммуникационной группы КРОС, член попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Сергей Зверев.

В номинации "Корпоративные коммуникации" лучшим проектом 2019 года стал "Онлайн-парк Теле2" компании Tele2 из Ростова-на-Дону. "Мы второй раз участвуем в "Серебряном Лучнике" - Юг. В прошлом году вошли в шорт-лист, в этом - победили. Мы долго готовили концепт, искали блогеров и контент, который будет интересен именно ростовчанам. Проект длился целый месяц - тридцать вечеров. Мы рады, что нашу работу высоко оценили. Значит, и в этом году тоже состоится "Онлайн-парк", - делится Андрей Калинов, руководитель департамента маркетинга макрорегион Юг мобильного оператора Tele2.

В номинации "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность" лучшим стал проект "Финансовая грамотность на языке жестов" ПАО КБ "Центр-инвест". "Пять лет мы шли именно за этой наградой – в данной номинации. Мы вкладываем душу в те социальные проекты, которые делаем. "Финансовая грамотность на языке жестов" надолго останется в наших сердцах", - комментирует Наталья Алябьева, помощник председателя правления по связям с общественностью ПАО КБ "Центр-инвест".

Лучшим проектом по продвижению государственных, общественных и социальных программ стал проект "Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!", или "Kak tebe takoe, Elon Musk" департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. "Конечно, это работа большой профессиональной команды! И это, безусловно, еще один пример того, как государственные задачи могут быть решены более эффективно, если говорить на языке, понятном целевой аудитории", - рассказал Виталий Воронов, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

В номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" лучшим проектом 2019 года стал проект "Программа "А-сотрудник" группы компаний "Монолит" (Симферополь). "Мы привыкли работать на совесть и рады, что победили. В этой премии самое важное для меня то, что на ней было много проектов из Республики Крым. И я очень надеюсь, что на следующем "Серебряном Лучнике" - Юг их будет еще больше", - сообщила Оксана Афанасьева, директор по персоналу группы компаний "Монолит" из Симферополя.

В номинации "Digital коммуникации" лучшим проектом года стал "Дневник священника Николая Бабкина", реализованный Ольгой Кащевой из Краснодара.

В номинации "Маркетинговые коммуникации" победил проект "Высокогорный карнавал BoogelWoogel" креативного бюро "Энгиро" (Новосибирск-Сочи). "Мы хотим быть похожими на "Серебряный Лучник" - Юг! Это здорово - быть платформой, которая объединяет людей, придумывающих что-то новое. Для меня самым большим подарком будет, когда я увижу участников премии на высокогорном карнавале BoogelWoogel в "Розе Хутор", - отметил Никита Гирин, директор КБ "Энгиро".

В номинации "Развитие и продвижение территорий" лучшим проектом 2019 года стал "XII Камышинский арбузный фестиваль "Зело отменный плод!" комитета по культуре администрации городского округа - город Камышин.

Специальный приз жюри десятой премии во главе с председателем Сергеем Зверевым получил проект "Международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам 2019" Федерации парусного спорта Чеченской республики. "Самое главное, что нам дало участие в этом конкурсе: мы сделали семимильный шаг в области развития нашего проекта и парусного спорта в целом и огромный шаг в продвижении Чеченской республики", - рассказывает Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской республики.

Гран-при "Серебряный Лучник" - Юг получил проект "Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!", или "Kak tebe takoe, Elon Musk" департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. По правилам конкурса, проект проходит в шорт-лист Национальной Премии "Серебряный Лучник", публичная защита проектов и церемония награждения лауреатов которой состоятся в Москве 20-21 февраля 2020 года.

"Когда есть проекты, которые выходят за рамки, они всегда получают заслуженную награду, потому что всем очевидно - это здорово. Я надеюсь, что все проекты, которые мы увидели в Ростове-на-Дону, ждет счастливая судьба", - подытожил Яков Миневич, ответственный секретарь попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник".

Возрастная категория 16+.

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ-Юг", AGT Communications Group.

HR-партнер: HeadHunter.

Индустриальные партнеры: АКАР, РАМУ.

Организационные партнеры: "А'сторис", Majorica, "Кантанта", "Кофеман", "РокФор", "Эльбузд", "Пивзавод "Южная Заря 1974", "Вам букет", GONZO Kitchen Bar, "Спектр".

Информационные партнеры: ТАСС, "Комсомольская Правда-на-Дону", "Радио 7", "Коммерсантъ-Юг", "ЕвроМедиа", "ЮгTimes", "Бизнес газета", "Кубань сегодня", "Сочи Объектив", "Городской репортер", "РИА Rusnews", "НИА-Кубань", "Эксперт Юг", "1Рнд", АКОС, РАСО, "161.ру", Клуб пресс-секретарей и журналистов Дона.

Оперативная информация о премии на странице "Серебряный Лучник" – Юг в Facebook.