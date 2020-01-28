ТАСС, 28 января. Механоремонтному комплексу Магнитки исполнилось 20 лет. Как рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", его история началась в 1930 году, когда для решения задач ремонта и обслуживания оборудования комбината на базе центральных мастерских механического, кузницы, литейного и котельных цехов была создана механическая служба. В 1991 году из управления главного механика ММК выделилось первое на комбинате государственное дочернее предприятие – ремонтно-механический завод "МАРС" (Магнитогорская Ассоциация Ремонтных Служб). В состав "Марса" вошли 11 цехов с количеством работающих 4 тыс. человек.

Решением Совета директоров ОАО "ММК" 26 ноября 1999 года учреждено дочернее закрытое акционерное общество "Механоремонтный комплекс", а 28 января 2000 года оно было официально зарегистрировано. В апреле 2016 года организация была преобразована в ООО "Механоремонтный комплекс".

"Сегодня это одно из крупнейших предприятий Группы ПАО "ММК", в его состав входят 11 структурных подразделений. Основными направлениями деятельности являются производство сменного оборудования и запасных частей для технологических агрегатов комбината, изготовление новых агрегатов и деталей, разработка конструкций и их модернизация. ООО "МРК" также проводит ремонты механического оборудования горно-обогатительного и коксохимического производств, доменного, электросталеплавильного и прокатного переделов. При этом ремонтируется и изготавливается как напольное оборудование, так и грузоподъемное оборудование комбината", - сказано в сообщении комбината.

МРК поставляет оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии Российской Федерации, являясь одним из основных производителей технологической литейной посуды Российской Федерации, стран СНГ и, частично, Европы.

Мощности Механоремонтного комплекса позволяют изготавливать отливки из чугуна и стали массой от 5 кг до 35 т, а также отливки из цветных сплавов массой до 2 т. Для удовлетворения потребностей ПАО "ММК", увеличения конкурентоспособности изготавливаемой продукции и расширения рынка сторонних потребителей ООО "МРК" освоило современную технологию изготовления форм по холодно-твердеющим смесям для заливки стали и чугуна. Это повысило качество отливок за счет увеличения точности размеров и чистоты литейной поверхности. Удалось получить и высокую прочность форм, минимизировать потери на браке. Повысилась производительность изготовления форм, уменьшилось количество дефектов готовых отливок, снизилась трудоемкость обрубки и очистки литья.

В рамках импортозамещающей политики освоено изготовление кузовов карьерных самосвалов, производимых из сталей MAGSTRONG, выпускаемых ПАО "ММК". Также освоен выпуск футеровочных элементов из хром-молибденовой стали для горно-обогатительного оборудования зарубежного производства.

МРК обновляет основные фонды в соответствии с инвестиционной программой развития. За последние три года на техническое перевооружение направили более 850 млн рублей. Заменили морально и физически изношенные металлообрабатывающие станки и модернизировали девять единиц металлорежущего оборудования.

В 2018 году ввели в эксплуатацию дробеструйную и окрасочную камеры для производства металлоконструкций, расточной и плоскошлифовальный станки, обрабатывающий пятиосевой фрезерный центр и современную лентонаматывающую машину для нанесения резинового покрытия на натяжные ролики прокатного и агломерационного переделов.

В апреле прошлого года в модельном отделении литейного цеха ввели в эксплуатацию второй пятиосевой фрезерный центр с ЧПУ чешской фирмы Bray для производства деревянных и пластиковых моделей. А с июня эксплуатируются современные индукционные плавильные печи 2х8 т средней частоты для чугуна и стали немецкой компании OTTO UNKER, что позволит снизить затраты за счет сокращения потребления графитовых электродов и значительного сокращения угара легирующих элементов.

Также в 2019 году реализованы контракты: программируемый центр электроэрозионной обработки японской компании Fanuc для изготовления сверхточных деталей, индукционная печь 2х2 т для черного и цветного литья российской компании ООО "Элтех".

Техническое перевооружение ООО "МРК" стратегически направлено на вывод предприятия в нишу машиностроения, в том числе с элементами импортозамещения, и расширение сбыта собственной продукции как для предприятий Российской Федерации и стран СНГ, так и для европейских рынков.

ООО "МРК" придерживается высоких стандартов корпоративной социальной ответственности. Достойный уровень заработной платы, расширенный пакет социальных льгот и гарантий, реализация программ, направленных на улучшение жизни работников и их семей, продолжают оставаться приоритетами социальной политики ООО "МРК".

Формированию здорового образа жизни здесь всегда уделяли не меньше внимания, чем производственным задачам. Развивается любительский и профессиональный спорт. Работники Общества – неоднократные победители чемпионата Челябинской области среди работников промышленных предприятий в составе команды ПАО "ММК", многократные победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты "Магнитогорский металл". Хоккейная команда является победителем чемпионата ПАО "ММК", "Кубка Открытия", турнира по хоккею в валенках. Женская баскетбольная команда "Стальные львицы" (ПАО "ММК" - ООО "МРК") - чемпион области, чемпион Уральского федерального округа в формате 3х3, заняла пятое место в чемпионате России в любительской баскетбольной лиге. А инженер-конструктор ПКО Е.Г. Зайцева - абсолютный победитель американского турнира "Мисс Олимпия", чемпионка России, Европы и мира по пауэрлифтингу.

В 2019 году, по результатам реализации социальных программ, предприятие признано победителем областного конкурса социальных достижений "Меняющие мир", проводимого Законодательным Собранием Челябинской области, в номинации "Лучший работодатель".

Руководство предприятия уделяет большое внимание благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи неработающим пенсионерам, инвалидам и работникам предприятия. Также Общество оказывает помощь общественным объединениям и организациям города, таким как Совет ветеранов г. Магнитогорска и Всероссийское общество слепых. Неотъемлемой частью социальной политики ООО "МРК" является оказание шефской поддержки магнитогорским средним школам №48 и №64.