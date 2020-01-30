Завершился прием заявок на конкурсы лучших инновационных компаний Business Priority

Москва, 30 января. Проект Business Priority Фонда Росконгресс завершил прием заявок на три конкурса – "Топ-10 инновационных компаний в энергетике", "Топ-10 инновационных компаний в сфере экологии" и "Топ-10 инновационных компаний в здравоохранении". В общей сложности на конкурсы было подано свыше 200 заявок, которые распределились между выше обозначенными отраслями примерно в равных долях. Победители будут определены на Российском инвестиционном форуме, который пройдет 12-14 февраля в Сочи.

"Конкурсы технологических стартапов мы проводим совместно с федеральными министерствами и ведущими инвестиционными фондами. Их целью является реализация государственной политики по внедрению инновационных технологий на важнейших социально-экономических направлениях развития страны, повышению качества жизни ее граждан. Это, по сути, продолжение темы наших форумов, но уже в практической плоскости", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Большинство проектов, заявленных на конкурс в энергетической сфере, так или иначе связаны с цифровизацией отрасли. Экологи сосредоточились на теме вторичной переработки ресурсов, оценке качества воздуха, воды и почвы. Медицинское направление представили стартапы, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний и развитие телемедицины. Так, например, разработчики предлагают методы дистанционного наблюдения за развитием плода беременных женщин, удаленного мониторинга важных показателей здоровья и т.п.

"По условиям конкурсов мы планируем отобрать 30 перспективных проектов – по 10 в каждой отрасли. Команды-победители получат статус Business Priority, а значит, Фонд Росконгресс окажет им всестороннюю поддержку в поиске инвесторов, продвижении и масштабировании на российских и международных рынках. Это предполагает большую планомерную работу не только на площадках форумов, но и в течение всего года", – подчеркнула директор проекта Business Priority Марианна Скраган.

В жюри, которому теперь предстоит выбрать лучшие стартапы, вошли представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства здравоохранения, а также Фонда "Сколково", Фонда содействия инновациям и других авторитетных организаций.

Российский инвестиционный форум состоится 12–14 февраля в Сочи. Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: rusinvestforum.org.

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