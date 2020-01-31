{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В УрГПУ обсудили "цифровое поколение" как психолого-педагогический феномен

Педагоги и психологи обсудили в крупнейшем педагогическом вузе Урала проблемы взаимодействия в образовательном поле "цифровых аборигенов" и "цифровых эмигрантов"
Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова Пресс-служба УрГПУ
Описание
Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова
© Пресс-служба УрГПУ

ТАСС, 31 января. Научно-методический семинар на тему "Цифровое поколение: как изучать, развивать и воспитывать" прошел в Уральском государственном педагогическом университете в пятницу. Педагоги и психологи, в том числе практикующие учителя, обсудили проблемы взаимодействия в образовательном поле "цифровых аборигенов" (детей и подростков) и "цифровых эмигрантов" (родителей и педагогов). Об этом рассказали в пресс-службе УрГПУ.

Профессиональная мобильность и искажение реальности

Доклад на тему "Развитие личности в социокультурной среде цифровой эпохи" представила ректор УрГПУ, доктор психологических наук, профессор Светлана Минюрова. В вузе отметили, что ректор назвала и проанализировала особенности, которые приобрела данная среда в связи с появлением интернета и новейших информационных технологий. Мир становится ближе, пространство, которое может освоить обычный человек, – шире. Стали доступны огромные массивы информации. Переходы от реального к виртуальному и обратно совершаются постоянно, и люди настолько к ним привыкли, что уже этого не замечают, потому что это делает удобнее повседневную жизнь. Сокращение межкультурных дистанций и появление новых коммуникативных возможностей дают очень много в плане личного и профессионального развития, содействуют профессиональной мобильности.

Одновременно с этим в цифровую эпоху уничтожена анонимность, мы, даже сами того не желая, вбрасываем во всемирную сеть множество личных сведений и становимся легко вычисляемыми. Реальность искажена, возникает иллюзия общения, иллюзия дружбы, зависимость от интернета, личность распадается на множество виртуальных личностей, представленных в разных социальных сетях и не всегда совпадающих с личностью реальной. Возникает ложное представление о времени, потому что в интернете прошлое, настоящее и будущее переплетаются и существует возможность обратимости и восстановимости почти всего, а в реальности это не так. И все это накладывает свой отпечаток на образовательную среду: очевидно, что школа в цифровую эпоху не должна отставать от меняющегося технологического уклада. Хотя на словах это большинство педагогов понимает, на деле изменения идут медленно.

Взаимодействие "цифрового ребенка" и школы

Ректор рассказала о подходах к изучению взаимодействия "цифрового ребенка" и школы. Если говорить о гаджетах и других подобных инструментах и технологиях, то большинство педагогов являются сторонниками нормативного подхода (за или против, разрешать или запрещать). Есть и "позитивисты", уверенные, что гаджеты – это хорошо, и вопрос стоит о том, как именно их использовать. Но следует с особым вниманием отнестись к рефлективному направлению, пытающемуся критически осмыслить ситуацию с "цифровым поколением" и проанализировать различные группы цифровых пользователей, понять их запросы и найти оптимальные формы и методы их обучения.

 УрГПУ, по словам ректора, находится в тренде именно этого направления и собирается и дальше изучать особенности поведения и мышления цифровой личности и сопровождать цифровых детей в меняющейся социокультурной среде.

"Поколение цифры" в реальной школе

Директор екатеринбургской школы №55 Алексей Махновецкий выступил с докладом "Поколение цифры в реальной школе: об особенностях образовательного процесса в современных реалиях". Он начал с признания, что и сам играет в игры на смартфоне со своим ребенком, и в его школе педагоги играют в такие игры вместе с детьми. Во-первых, это формирует общность интересов, во-вторых, дает ощущение единой команды, в-третьих, ребенок чувствует реальное уважение со стороны взрослых к своему миру, своим интересам.

Сложность цифрового мира в том, что мы не знаем, как в нем существовать. Но запрещать "цифру" бесполезно. Несмотря на существование реальных проблем в обучении цифровых детей (у них страдает концентрация внимания, они не воспринимают массивы текста без картинок, они не хотят запоминать информацию, которую можно добыть "в один клик" и т.д.), лучше все-таки не бороться с гаджетами, а превратить их в союзников.

Цифровые технологии – это множество новых форм работы, в том числе в педагогике. Дистанционное обучение, использование смартфонов и планшетов непосредственно в учебном процессе, электронные учебники, цифровизация уроков технологии – вот только несколько примеров, где перспективы "цифры" очевидны.

О памяти у детей в цифровую эпоху

Доценты института психологии УрГПУ, кандидаты психологических наук Светлана Крылова и Юлия Водяха рассказали о своих экспериментальных исследованиях, связанных с изучением изменений функционирования процессов памяти у детей в цифровую эпоху. Юлия Водяха представила исследование зависимости эффективности запоминания от доступности интернет-ресурсов и рассказала о выявленной закономерности: запоминается информация, обладающая уникальностью и ценностью, и если этот процесс и зависит от доступности или недоступности информации в облачном хранилище, то эта связь не линейна. Светлана Крылова исследовала действие "перетаскивания" символов в обучающих приложениях гаджетов и сравнивала эффективность запоминания информации в этом случае в сравнении с простым переписыванием, ручным воспроизведением, допустим, составляемого слова. Эксперимент показал, что в результате воспроизведения вручную информация запоминается ощутимо лучше, но и "перетаскивание" дает не такой уж малый процент успеха, и польза от таких приложений есть.

Проект 2020 года

В завершение семинара Светлана Минюрова представила самый новый и масштабный проект УрГПУ, который будет реализован в 2020 году: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели "стандарт". В первую очередь, он будет заниматься цифровой образовательной средой. В соответствии с национальным проектом "Образование", перед УрГПУ поставлена задача обучить в этом центре за три года около 4 тыс. педагогов Свердловской области. Университет выиграл грант, который позволит в течение первых трех лет сделать обучение в этом центре бесплатным. Центр откроется в одном из корпусов УрГПУ в сентябре 2020 года.

Педагог как проводник в цифровом мире

Ученые и практики обсудили на семинаре разные вопросы, не всегда придерживаясь совпадающих позиций. Но, резюмировали в пресс-службе вуза, все согласились с одним: запрещая Интернет и гаджеты, мы превращаем ребенка в "Филипка", пришедшего, образно говоря, с азбукой в класс, где все давно умеют читать. "Задача педагога – стать для ребенка проводником по увлекательному цифровому пространству и научить пользоваться его безграничными возможностями для развития. Возможно ли это, если для ребенка это пространство – родное, а взрослый – "цифровой эмигрант"? Да, возможно. Однако обучение, как еще никогда прежде, становится процессом взаимным и обоюдным, и ученики тоже могут многому научить своих учителей", - рассказали в университете по итогам семинара. 

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

Реклама на ТАСС
СоюзМаш России и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
Форум пройдет 22-23 апреля на площадке Платинум Арена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС