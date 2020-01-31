В УрГПУ обсудили "цифровое поколение" как психолого-педагогический феномен

ТАСС, 31 января. Научно-методический семинар на тему "Цифровое поколение: как изучать, развивать и воспитывать" прошел в Уральском государственном педагогическом университете в пятницу. Педагоги и психологи, в том числе практикующие учителя, обсудили проблемы взаимодействия в образовательном поле "цифровых аборигенов" (детей и подростков) и "цифровых эмигрантов" (родителей и педагогов). Об этом рассказали в пресс-службе УрГПУ.

Профессиональная мобильность и искажение реальности

Доклад на тему "Развитие личности в социокультурной среде цифровой эпохи" представила ректор УрГПУ, доктор психологических наук, профессор Светлана Минюрова. В вузе отметили, что ректор назвала и проанализировала особенности, которые приобрела данная среда в связи с появлением интернета и новейших информационных технологий. Мир становится ближе, пространство, которое может освоить обычный человек, – шире. Стали доступны огромные массивы информации. Переходы от реального к виртуальному и обратно совершаются постоянно, и люди настолько к ним привыкли, что уже этого не замечают, потому что это делает удобнее повседневную жизнь. Сокращение межкультурных дистанций и появление новых коммуникативных возможностей дают очень много в плане личного и профессионального развития, содействуют профессиональной мобильности.

Одновременно с этим в цифровую эпоху уничтожена анонимность, мы, даже сами того не желая, вбрасываем во всемирную сеть множество личных сведений и становимся легко вычисляемыми. Реальность искажена, возникает иллюзия общения, иллюзия дружбы, зависимость от интернета, личность распадается на множество виртуальных личностей, представленных в разных социальных сетях и не всегда совпадающих с личностью реальной. Возникает ложное представление о времени, потому что в интернете прошлое, настоящее и будущее переплетаются и существует возможность обратимости и восстановимости почти всего, а в реальности это не так. И все это накладывает свой отпечаток на образовательную среду: очевидно, что школа в цифровую эпоху не должна отставать от меняющегося технологического уклада. Хотя на словах это большинство педагогов понимает, на деле изменения идут медленно.

Взаимодействие "цифрового ребенка" и школы

Ректор рассказала о подходах к изучению взаимодействия "цифрового ребенка" и школы. Если говорить о гаджетах и других подобных инструментах и технологиях, то большинство педагогов являются сторонниками нормативного подхода (за или против, разрешать или запрещать). Есть и "позитивисты", уверенные, что гаджеты – это хорошо, и вопрос стоит о том, как именно их использовать. Но следует с особым вниманием отнестись к рефлективному направлению, пытающемуся критически осмыслить ситуацию с "цифровым поколением" и проанализировать различные группы цифровых пользователей, понять их запросы и найти оптимальные формы и методы их обучения.

УрГПУ, по словам ректора, находится в тренде именно этого направления и собирается и дальше изучать особенности поведения и мышления цифровой личности и сопровождать цифровых детей в меняющейся социокультурной среде.

"Поколение цифры" в реальной школе

Директор екатеринбургской школы №55 Алексей Махновецкий выступил с докладом "Поколение цифры в реальной школе: об особенностях образовательного процесса в современных реалиях". Он начал с признания, что и сам играет в игры на смартфоне со своим ребенком, и в его школе педагоги играют в такие игры вместе с детьми. Во-первых, это формирует общность интересов, во-вторых, дает ощущение единой команды, в-третьих, ребенок чувствует реальное уважение со стороны взрослых к своему миру, своим интересам.

Сложность цифрового мира в том, что мы не знаем, как в нем существовать. Но запрещать "цифру" бесполезно. Несмотря на существование реальных проблем в обучении цифровых детей (у них страдает концентрация внимания, они не воспринимают массивы текста без картинок, они не хотят запоминать информацию, которую можно добыть "в один клик" и т.д.), лучше все-таки не бороться с гаджетами, а превратить их в союзников.

Цифровые технологии – это множество новых форм работы, в том числе в педагогике. Дистанционное обучение, использование смартфонов и планшетов непосредственно в учебном процессе, электронные учебники, цифровизация уроков технологии – вот только несколько примеров, где перспективы "цифры" очевидны.

О памяти у детей в цифровую эпоху

Доценты института психологии УрГПУ, кандидаты психологических наук Светлана Крылова и Юлия Водяха рассказали о своих экспериментальных исследованиях, связанных с изучением изменений функционирования процессов памяти у детей в цифровую эпоху. Юлия Водяха представила исследование зависимости эффективности запоминания от доступности интернет-ресурсов и рассказала о выявленной закономерности: запоминается информация, обладающая уникальностью и ценностью, и если этот процесс и зависит от доступности или недоступности информации в облачном хранилище, то эта связь не линейна. Светлана Крылова исследовала действие "перетаскивания" символов в обучающих приложениях гаджетов и сравнивала эффективность запоминания информации в этом случае в сравнении с простым переписыванием, ручным воспроизведением, допустим, составляемого слова. Эксперимент показал, что в результате воспроизведения вручную информация запоминается ощутимо лучше, но и "перетаскивание" дает не такой уж малый процент успеха, и польза от таких приложений есть.

Проект 2020 года

В завершение семинара Светлана Минюрова представила самый новый и масштабный проект УрГПУ, который будет реализован в 2020 году: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели "стандарт". В первую очередь, он будет заниматься цифровой образовательной средой. В соответствии с национальным проектом "Образование", перед УрГПУ поставлена задача обучить в этом центре за три года около 4 тыс. педагогов Свердловской области. Университет выиграл грант, который позволит в течение первых трех лет сделать обучение в этом центре бесплатным. Центр откроется в одном из корпусов УрГПУ в сентябре 2020 года.

Педагог как проводник в цифровом мире

Ученые и практики обсудили на семинаре разные вопросы, не всегда придерживаясь совпадающих позиций. Но, резюмировали в пресс-службе вуза, все согласились с одним: запрещая Интернет и гаджеты, мы превращаем ребенка в "Филипка", пришедшего, образно говоря, с азбукой в класс, где все давно умеют читать. "Задача педагога – стать для ребенка проводником по увлекательному цифровому пространству и научить пользоваться его безграничными возможностями для развития. Возможно ли это, если для ребенка это пространство – родное, а взрослый – "цифровой эмигрант"? Да, возможно. Однако обучение, как еще никогда прежде, становится процессом взаимным и обоюдным, и ученики тоже могут многому научить своих учителей", - рассказали в университете по итогам семинара.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.