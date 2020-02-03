Во второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад участвуют 80 проектов

Москва, 3 февраля. В Санкт-Петербурге 7 февраля состоится премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Северо-Запад. На сегодняшний день на победу в премии претендуют более 80 проектов, которые в данный момент проходят предварительный этап оценки экспертным жюри. Тринадцать из них поданы в номинацию "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность".

В эту номинацию традиционно входят разнообразные проекты в сфере благотворительности, корпоративного волонтерства и корпоративных социальных программ, имеющие большую значимость для общества и меняющие жизни людей. Как и в прошлом году, премию "Серебряный Лучник" - Северо-Запад будет принимать Санкт-Петербургский государственный университет. Премия уже зарекомендовала себя как уникальное событие для всех специалистов, работающих в сфере PR и бизнес-коммуникаций. Оператором премии выступает коммуникационное агентство "АГТ".

Среди участников - проект "Квест: Интернет безопасный" из Калининграда, он призван обучить подростков ответственному поведению в Интернете и самоконтролю. В проекте применялось игровое интерактивное развивающее обучение.

Другой проект - "Память" - из Санкт-Петербурга посвящен поиску пропавших без вести, погибших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Его миссия - установить судьбы солдат Великой Отечественной войны, считающихся пропавшими без вести. "Время не должно стереть из нашей памяти имена героев и их подвиги", - говорит Андрей Добрый, руководитель Интернет-издательства PDG и портала Neva.Today, куратор проекта.

Проект "Судьба на выбор" начался в 2018 году и продолжился в 2019 году при поддержке компании "Газпром переработка". Идея проекта - внедрение новой модели организации проживания в детских домах. Ребятам дают возможность почувствовать, что такое самостоятельная жизнь, тем самым подготовив их к взрослой жизни. "Здесь дети проходят социализацию, живут в обстановке, приближенной к семье. Понятно, что им помогают воспитатели и наставники, но тем не менее здесь дети сами учатся делать то, что делают наши дети, проживая в семьях. Поэтому мы приняли решение, что этот проект очень важен и мы будем помогать им и в дальнейшем", - рассказала Юлия Митрофанова, руководитель службы по связи с общественностью компании "Газпром переработка".

На вторую премию также подал свой проект и Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк". Проект носит название "Юный финансист". Это образовательный проект для учащихся школ, гимназий, а также незащищенных групп населения из детских домов, центров поддержки семейного воспитания, мультицентров социальной и трудовой интеграции, направленный на создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей и молодежи. "За время реализации проекта более 200 учебных заведений СЗФО приняли в нем участие, из них половина - в Петербурге. Для нас это не просто коммуникационный и обучающий проект. Это пример комплексного подхода к воспитанию нового финансово грамотного поколения", - рассказал Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", принявший непосредственное участие в запуске проекта и создании VR-ролика для школьников.

Напомним, что в прошлом году гран-при премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад получил участник номинации "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", а именно проект "Страна других. Дети", который осуществила медиа-группа "Западная пресса".

Уже совсем скоро будет оглашен шорт-лист премии. В него войдут проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов. В этом году в шорт-листе – семь проектных номинаций: "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", "Корпоративные коммуникации", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа", "Развитие и продвижение территорий", "Маркетинговые коммуникации", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Digital коммуникации".

Все участники, которые войдут в шорт-лист, получат допуск в финал и будут публично защищать свои проекты перед жюри 7 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете.

Проект, который получит гран-при премии, автоматически попадет в шорт-лист XXIII Национальной премии "Серебряный Лучник", мероприятия которой пройдут в Москве 20-21 февраля 2020 года.

По сравнению с прошлым годом география премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад в этом году стала значительно шире. К участию в конкурсе присоединились Республика Карелия и Республика Коми. За победу также намерены побороться авторы работ из Архангельска, Калининграда и Новгородской области.

Деловая часть, включающая в себя защиту лучших проектов перед жюри в режиме реального времени, состоится 7 февраля 2020 года в 10:00 в Здании Двенадцати коллегий (Актовый зал СПбГУ) по адресу: Менделеевская линия, 2.

Регистрация на мероприятие по ссылке и по телефону 8 (812) 424-78-96.

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ".

Организационный партнер: "Норильский никель".

Стратегический партнер: "Авиакомпания "Россия".

Партнер: "Газпром переработка".

Соорганизатор: "Санкт-Петербургский государственный университет".

HR-партнер: HeadHunter.

Индустриальные партнеры: АКАР, РАМУ.

Информационные партнеры: Информационное агентство ТАСС, "Business FM Санкт-Петербург", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", РАСО, АКОС, "Аргументы и факты в Санкт-Петербурге", "Работа.ру", "Метро", #prspb, "Невские новости" и многие другие.

Возрастная категория 16+.