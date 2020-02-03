{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад участвуют 80 проектов

Участники, которые войдут в шорт-лист, будут защищать свои проекты перед жюри 7 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете

Москва, 3 февраля. В Санкт-Петербурге 7 февраля состоится премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Северо-Запад. На сегодняшний день на победу в премии претендуют более 80 проектов, которые в данный момент проходят предварительный этап оценки экспертным жюри. Тринадцать из них поданы в номинацию "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность".

В эту номинацию традиционно входят разнообразные проекты в сфере благотворительности, корпоративного волонтерства и корпоративных социальных программ, имеющие большую значимость для общества и меняющие жизни людей. Как и в прошлом году, премию "Серебряный Лучник" - Северо-Запад будет принимать Санкт-Петербургский государственный университет. Премия уже зарекомендовала себя как уникальное событие для всех специалистов, работающих в сфере PR и бизнес-коммуникаций. Оператором премии выступает коммуникационное агентство "АГТ".

Среди участников - проект "Квест: Интернет безопасный" из Калининграда, он призван обучить подростков ответственному поведению в Интернете и самоконтролю. В проекте применялось игровое интерактивное развивающее обучение.

Другой проект - "Память" - из Санкт-Петербурга посвящен поиску пропавших без вести, погибших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Его миссия - установить судьбы солдат Великой Отечественной войны, считающихся пропавшими без вести. "Время не должно стереть из нашей памяти имена героев и их подвиги", - говорит Андрей Добрый, руководитель Интернет-издательства PDG и портала Neva.Today, куратор проекта.

Проект "Судьба на выбор" начался в 2018 году и продолжился в 2019 году при поддержке компании "Газпром переработка". Идея проекта - внедрение новой модели организации проживания в детских домах. Ребятам дают возможность почувствовать, что такое самостоятельная жизнь, тем самым подготовив их к взрослой жизни. "Здесь дети проходят социализацию, живут в обстановке, приближенной к семье. Понятно, что им помогают воспитатели и наставники, но тем не менее здесь дети сами учатся делать то, что делают наши дети, проживая в семьях. Поэтому мы приняли решение, что этот проект очень важен и мы будем помогать им и в дальнейшем", - рассказала Юлия Митрофанова, руководитель службы по связи с общественностью компании "Газпром переработка".

На вторую премию также подал свой проект и Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк". Проект носит название "Юный финансист". Это образовательный проект для учащихся школ, гимназий, а также незащищенных групп населения из детских домов, центров поддержки семейного воспитания, мультицентров социальной и трудовой интеграции, направленный на создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей и молодежи. "За время реализации проекта более 200 учебных заведений СЗФО приняли в нем участие, из них половина - в Петербурге. Для нас это не просто коммуникационный и обучающий проект. Это пример комплексного подхода к воспитанию нового финансово грамотного поколения", - рассказал Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", принявший непосредственное участие в запуске проекта и создании VR-ролика для школьников.

Напомним, что в прошлом году гран-при премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад получил участник номинации "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", а именно проект "Страна других. Дети", который осуществила медиа-группа "Западная пресса".

Уже совсем скоро будет оглашен шорт-лист премии. В него войдут проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов. В этом году в шорт-листе – семь проектных номинаций: "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", "Корпоративные коммуникации", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа", "Развитие и продвижение территорий", "Маркетинговые коммуникации", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Digital коммуникации".

Все участники, которые войдут в шорт-лист, получат допуск в финал и будут публично защищать свои проекты перед жюри 7 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете.

Проект, который получит гран-при премии, автоматически попадет в шорт-лист XXIII Национальной премии "Серебряный Лучник", мероприятия которой пройдут в Москве 20-21 февраля 2020 года. 

По сравнению с прошлым годом география премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад в этом году стала значительно шире. К участию в конкурсе присоединились Республика Карелия и Республика Коми. За победу также намерены побороться авторы работ из Архангельска, Калининграда и Новгородской области.

Деловая часть, включающая в себя защиту лучших проектов перед жюри в режиме реального времени, состоится 7 февраля 2020 года в 10:00 в Здании Двенадцати коллегий (Актовый зал СПбГУ) по адресу: Менделеевская линия, 2.

Регистрация на мероприятие по ссылке и по телефону 8 (812) 424-78-96.

Оператор премии: коммуникационное агентство "АГТ".

Организационный партнер: "Норильский никель".

Стратегический партнер: "Авиакомпания "Россия".

Партнер: "Газпром переработка".

Соорганизатор: "Санкт-Петербургский государственный университет".

HR-партнер: HeadHunter.

Индустриальные партнеры: АКАР, РАМУ.

Информационные партнеры: Информационное агентство ТАСС, "Business FM Санкт-Петербург", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", РАСО, АКОС, "Аргументы и факты в Санкт-Петербурге", "Работа.ру", "Метро", #prspb, "Невские новости" и многие другие.

Возрастная категория 16+.

Реклама на ТАСС
УЭХК получил новую лицензию на осуществление основной деятельности
Документ Ростехнадзора дает уральскому предприятию Росатома право эксплуатации ядерной установки сроком на шесть лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС