Предприниматели Сургутского района отдали на благотворительность почти 400 тыс. рублей

ТАСС, 3 февраля. Представители малого и среднего бизнеса Сургутского района в 2019 году пожертвовали на благотворительность почти 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в отделе информполитики и аналитической работы районной администрации по итогам налоговой отчетности субъектов МСП крупнейшего района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Всего в перечне 13 благотворителей. Крупнейшее пожертвование в 120 тыс. рублей – это коллективная лепта районных предпринимателей в рамках акции "Новогоднее чудо" для 144 детей с инвалидностью. Бизнесмены жертвовали своим землякам - больным онкологическими заболеваниями, инвалидам, детям, малообеспеченным, а также юным сибирским спортсменам и полиглотам, а ряд благотворителей выступали жертвователями на праздники и акции, не афишируя суммы.

Проект "Забота"

В рамках благотворительной деятельности предприниматели района активно включаются в соцпроект "Забота", реализуемый в Югре. Обладателями карты "Забота", которая будет внедрена в ближайшее время, отметили в администрации, смогут стать многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, доноры и волонтеры. В точках продаж спонсоров они будут экономить от 3% и более.

"Проект бессрочный и предполагает постоянное расширение участников. В идеале нужно сделать так, чтобы дисконтная карта "Забота" действовала по всей территории Югры. Сегодня можно уверенно сказать – положительный отклик от представителей предпринимательского сообщества есть. Мы надеемся, что в ближайшее время партнеров проекта станет больше", – отмечают в отделе.

"Повышение уровня социальной ответственности бизнеса в Сургутском районе говорит о зрелости общества. Большое счастье, что здесь есть такие люди и их число растет из года в год. Дополнительная ответственность со стороны предпринимателей становится фактором развития и успеха. Безусловно, социально ответственная политика ведет к экономической выгоде. Что касается проекта "Забота", то выгода для бизнесменов заключается в дополнительном привлечении клиентов, покупателей", - приводят в отделе слова главы района Андрея Трубецкого.

Встречное движение

"Бизнес в Сургутском районе - это не только коммерческий интерес, но и исходящая из деятельного сочувствия и других лучших человеческих качеств потребность", - отметили в администрации. Там добавили, что это встречный процесс - в частности, с прошлого года власти района выделяют гранты до 5 млн рублей малым предприятиям, готовым создать не менее 15 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет муниципального образования, часть которых формирует МСП, в 2018 году впервые превысили 300 млн рублей, а в 2019 выросли еще на 11 млн. Только в 2019 году финансовой поддержкой со стороны районных властей воспользовались 120 субъектов бизнеса - 10 из них получили гранты в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн. Всего же на поддержку бизнеса в прошлом году Сургутский район направил 18,9 млн рублей.

Как отмечал ранее Трубецкой, Сургутский район является единственным муниципалитетом Югры, показывающим стабильный прирост бизнеса на протяжении нескольких лет. Так, в 2015 году в МО были зарегистрированы 1592 субъекта, на конец 2019-го - уже 2725. "Положительная динамика позволяет говорить о том, что реализуемые нами меры поддержки бизнеса работают", – отмечает глава.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений: Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

Сургутский район является одной из наиболее развитых и самодостаточных территорий Югры, благодаря открытию в начале 1960-х годов на средней Оби крупных нефтегазовых месторождений.