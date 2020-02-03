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ММК вновь установил рекорд годовой отгрузки оцинкованного проката

По итогам 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил потребителям 1,286 млн т - это наивысший показатель в истории предприятия

ТАСС, 3 февраля. Магнитогорский металлургический комбинат вновь установил рекорд годовой отгрузки оцинкованного проката - по итогам 2019 года комбинат отгрузил потребителям 1,286 млн т, это наивысший показатель в истории предприятия. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", 2019 год стал вторым подряд, когда на предприятии отмечают рекордный объем отгрузки оцинкованного проката.

"В 2018 году комбинат отгрузил 1,269 млн т оцинкованного металлопроката, что почти на 12% превысило показатели предыдущего года (1,134 млн т) и также стало историческим максимумом для Магнитки", - отметили в управлении.

Последние 20 лет ПАО "ММК" последовательно работает над увеличением выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью. Так, в 2002 и 2008 годах комбинат ввел в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) мощностью 500 тыс. т и 450 тыс. т соответственно. В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также работают АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тыс. т в год.

В управлении отметили, что благодаря инвестициям в развитие высоких переделов ПАО "ММК" прочно удерживает позиции крупнейшего в России поставщика оцинкованного проката и стабильно занимает первое место среди производителей металла с покрытиями в отраслевых рейтингах.

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